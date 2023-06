Pablo Cardoso, el hombre que vive en el Cristo Redentor

Estados Unidos.- Han pasado 12 meses del esfuerzo de casi 50 años para anular Roe v. Wade, que llegó a su fin cuando la Corte Suprema dictaminó que los estados pueden proteger a los niños no nacidos del aborto en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, de acuerdo con un artículo publicado por el medio Live Action.

En sus líneas expresa que el 24 de junio de 2022, debe celebrarse, la lucha para acabar con el aborto que en la Unión Americana y como seguir fortaleciendo el derecho a la vida de las personas no nacidas.

El fallo de la Corte Suprema en Dobbs no prohibió el aborto en todo el país, sino que deshizo lo que Roe v. Wade había hecho en 1973, que era forzar la legalización del aborto en todos los estados.

Gracias a Dobbs, los estados ahora pueden aprobar leyes que protegen a los niños no nacidos del aborto en cualquier momento del embarazo.

Desde entonces, varios estados han promulgado leyes pro-vida, mientras que otros estados han intentado hacerlo, pero sus leyes han sido retenidas en batallas legales iniciadas por empresas y organizaciones que atentan contra la vida.

Mientras tanto, varios estados con líderes y legisladores a favor del aborto han promulgado leyes que han ampliado el aborto, y las empresas a favor del aborto han comenzado a pagar los abortos y los gastos de viaje relacionados con el aborto de los empleados que eligen viajar de pro-vida a pro-aborto. aborto estados para un aborto.

Los grupos de investigación a favor del aborto ahora afirman que desde que cayó Roe v. Wade, los abortos han disminuido.

Incluso la industria del aborto reconoció que hubo aproximadamente 25 mil abortos menos cometidos en los nueve meses posteriores a la entrega de Dobbs, desde julio de 2022 hasta marzo de 2023.

De acuerdo con los grupos pro-vida en Estados Unidos, las autoridades más allá de restringir el aborto, los estados también pueden promulgar leyes a favor de la familia que garanticen que las nuevas madres tengan acceso a la atención médica durante un año completo después del nacimiento de su hijo y que los padres paguen la manutención de los hijos.

Las entidades también pueden promulgar leyes más estrictas contra el homicidio fetal y las leyes que ponen en peligro a los niños.

La aprobación de políticas públicas para que se amplíen los créditos fiscales estatales por hijos para incluir a los niños no nacidos y garantizar que los niños no nacidos sean considerados personas según sus constituciones estatales.

Live Action lidera una coalición de 26 grupos e individuos pro-vida en la publicación de The New North Star Coalition Letter, que presenta un objetivo claro para el movimiento pro-vida posterior a Roe: poner fin al aborto asegurando que las personas no nacidas reciban la misma protección.

Eso les está garantizado bajo la Enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos. El fallo de Dobbs, sostuvo que la “Constitución no confiere el derecho al aborto”.

La Enmienda 14 es clara: “Ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes.”

La carta de la coalición explica: que no puede haber distinción entre la humanidad biológica de una persona y su personalidad jurídica. Todos los seres humanos son personas.

“No hay clases de seres humanos subpersonales. La idea misma de un ser humano relegado a la condición de no-persona es una atrocidad moral. Desde el estado embrionario más temprano hasta el final de la vida, todo ser humano es persona y portador de una dignidad fundamental y de un derecho inalienable a la vida”.

The New North Star busca garantizar que todas las ramas y todos los niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para garantizar que las personas no nacidas reciban la misma protección .

Esto incluye reconocer mediante legislación y disposiciones constitucionales que a partir de la fecundación, todo ser humano es una persona jurídica y constitucional merecedora de igual protección.

Habla hacer cumplir las leyes de homicidio fetal y las leyes de peligro para los niños, incluida la Ley Federal de Víctimas no Nacidas de la Violencia.

Además, The New North Star tiene como objetivo garantizar que los créditos fiscales por hijos estatales y federales incluyan a los niños no nacidos como niños calificados en las declaraciones de impuestos, y que los embriones congelados no se consideren propiedad legal.

También busca aprobar y hacer cumplir leyes de pensión alimenticia prenatal, además de otras medidas para proteger a los seres humanos no nacidos como personas.

Si bien es importante que el movimiento pro-vida continúe abogando por leyes estatales pro-vida y trabajando con los legisladores estatales para crear y promulgar leyes pro-familia y pro-vida, también se deben realizar esfuerzos más allá del nivel estatal.

Ayudar a las familias.

Más allá de la legislación, ya sea a nivel estatal o federal, el movimiento pro-vida debe continuar ayudando a las mujeres y familias que enfrentan desafíos durante el embarazo. Cuando los desafíos son lo suficientemente difíciles como para causar la desesperación que a menudo conduce al aborto, está claro que lo que necesitan las mujeres y las familias es apoyo, no la muerte.

Los centros de embarazo a favor de la vida han estado bajo fuertes ataques desde que Roe v. Wade cayó y los estados a favor del aborto están trabajando para desacreditar a los centros de embarazo para evitar que lleguen a las mujeres que necesitan apoyo.

Todas las personas a favor de la vida en todos los estados deberían ayudar a apoyar a las organizaciones de recursos para el embarazo a favor de la vida en sus áreas locales.

Desde una simple donación en efectivo hasta una recaudación de fondos, desde ayuda para instalar cámaras de seguridad para ayudar con las renovaciones de edificios, desde un baby shower para una madre necesitada hasta ofrecer un respiro a una nueva madre, hay abundantes oportunidades para que los buenos defensores de la vida intervengan. y ayuda donde se necesita ayuda.

