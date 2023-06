‘Fue muy bonito’: Carla Morrison se reunió con el Papa Francisco

Ciudad de México.- Adam Sandler y su esposa Jackie Titone se casaron hace 20 años y siguen tan enamorados como entonces. Con motivo de su vigésimo aniversario el actor le dedicó un romántico mensaje.

El matrimonio está celebrando dos décadas juntos y Adam Sandler hizo público su amor a través de sus redes sociales, en su cuenta de Instagram le dedicó a Jackie estas palabras.

“Tu ‘sí, quiero’ fue el mejor regalo de mi vida. Mi corazón ha sido tuyo desde el primer segundo que te vi y cada día amo y aprecio más tu alma entregada. Nosotros. Los niños. Sigamos adelante mi amor. Mucho amor para ti. Siempre”.

Y acompañó el mensaje con una foto del día de su boda.

El post rápidamente se llenó de felicitaciones de amigos y algunas celebridades.

YA VISTE: Luis Miguel abre un concierto más en la Arena Ciudad de México

A Jackie la conocemos por su participación en la película ¡Que viaje con papá!, al lado de Rob Scheneider, uno de los grandes amigos de Adam.

Así empezó la historia de amor que ya lleva 20 años

Adam Sandler y Jackie se casaron en junio de 2003 en una finca de Malibú rodeada de varios invitados famosos, entre ellos Jennifer Aniston.

Fueron 400 las personas que presenciaron la unión entre ambos. Pero la historia de amor de Jackie y Adam comenzó varios años antes, cuando se conocieron en el rodaje de Un papá genial en 1999.

Mientras el actor era el protagonista de la película, Jackie interpretaba a una camarera. Desde entonces, ella ha participado con pequeños papeles en varias películas junto a su marido.

El matrimonio tiene dos hijas: Sadie, de 17 años, y Sunny, de 14.

A fin de año ambos estrenarán una película en la que también participarán sus herederas: You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah! es una producción Netflix.

Sus hijas suelen hacer cameos en algunos de sus filmes.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube