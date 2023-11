Papa Francisco: Paz, por favor, paz en Medio Oriente

Roma.— El Papa Francisco llamó a seguir rezando por la paz en Tierra Santa, donde hay un alto al fuego temporal.

Francisco expresó su deseo que la tregua continúe y que los rehenes sean liberados, además de que llamó a permitir el acceso de ayuda humanitaria.

Su Santidad sigue en contacto con la parroquia latina de la Sagrada Familia, la única iglesia católica en la Franja de Gaza.

“Hablé con la parroquia de allí: no hay agua, no hay pan. La gente sufre… Sufre la gente sencilla, la gente del pueblo, no los que hacen la guerra. Pidamos la paz”.

