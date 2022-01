Relación con México es “alta prioridad”: Gabriel Boric

Vaticano.— El Papa Francisco lamentó que en muchas parejas los perros y los gatos ocupen el lugar de los hijos.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen uno, pero no más, pero tienen dos perros, dos gatos, los perros y los gatos ocupan el lugar de los hijos. Si hace reír, pero es la realidad. Y este rechazar la paternidad y la maternidad nos disminuye, nos quita humanidad”, reflexionó el Papa Francisco.