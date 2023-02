Rescatan a tres personas con vida en Turquía

Mehmet Ali Şakiroğlu and Mustafa Avcı are rescued from rubble of a collapsed building 261 hours after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Hatay, Türkiye https://t.co/8x9sCUyZK0



📸: Arif Hüdaverdi Yaman, Aytuğ Can Sencar pic.twitter.com/Nz03zyOy4q