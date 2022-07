Tiroteo durante desfile en Chicago deja al menos seis muertos

El Vaticano.- Luego de que la Corte Suprema anuló el fallo del caso Roe vs. Wade, que abrió las puertas al aborto legal en Estados Unidos en 1973. El Papa Francisco reiteró la condena del aborto.

Cabe recordar que el pasado 24 de junio, la Corte Suprema determinó que no existía en la Constitución de Estados Unidos un “derecho” al aborto.

Porque se trató de un fallo de 6 jueces contra 3, al responder al caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization que hace 49 años permitió que el aborto fuera legal en Estados Unidos.

El Papa Francisco reconoció que no conoce bien técnicamente el caso para dar una opinión jurídica, por lo que dijo “respeto las decisiones”.

“Volvamos al problema del aborto que es un problema, en esto tenemos que ser científicos, ir lo que la ciencia nos dice hoy”, externó el Papa.

El Santo Padre dijo que la ciencia de hoy y cualquier libro de embriología, el que estudian nuestros alumnos de medicina, dice que a los 30 días de la concepción ya hay ADN y la redacción de todos los órganos, informó el Líder de la Iglesia Católica.

En este sentido, cuestionó “¿es lícito, es correcto quitar una vida humana para resolver un problema?” porque “es una vida humana, eso es la ciencia”.

“No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no. Pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo. Lo haré y el gran ejemplo del papa Benedicto fue algo muy bueno para la iglesia”, dijo el Papa Francisco.

