Aumentará Aeroméxico sus vuelos semanales a Europa

Ciudad de México.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se posicionó en contra de la reducción de la jornada laboral.

El presidente del organismo laboral, José Medina Mora, afirmó que no es tiempo y puede tener “consecuencias” para las empresas.

Previo al Parlamento Abierto sobre el dictamen que arranca hoy en la Cámara de Diputados, afirmaron que la productividad debe aumentar para poder reducir la jornada.

En ese sentido, Medina Mora aseguró que en lo que va del año, el sector empresarial tuvo tres aumentos de costos: salario mínimo, vacaciones y aportaciones de las empresas al fondo de pensiones.

El riesgo de no aumentar la productividad y subir los costos es que se pierda competitividad y eso derivará en cancelar empleos, dijo.

Incluso, afirmó que podría ser contraproducente, pues hay falta de talento en el país y al no poder cubrir las vacantes, los empleados trabajarán para cubrir dichos espacios vacíos.

“De aprobarse la reforma no habrá personal suficiente para cubrir los tiempos adicionales. El trabajador no descansaría ese segundo día y quizá trabaje horas extra; por donde se le vea, no es momento”.

josé medina mora | presidente de coparmex