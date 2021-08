Primero los pobres pero… Entre 2018 y 2020 aumentaron 3.8 millones

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

En conferencia de prensa, los comisionistas de gas dijeron que regresarán a trabajar a partir de mañana.

Sheinbaum recordó que el Gobierno de México estableció precios máximos de venta al público en beneficio de la economía familiar, por lo que no hay motivos para subir arbitrariamente los precios del gas.

Adrián Rodríguez, líder de los gaseros dijo que sólo han obtenido negativas de la Secretaría de Energía para tener mesas de diálogo.

“A pesar de que nosotros no ganemos, no vamos a ir en contra de nuestra nación, no vamos a ser nosotros los verdugos que generen un desabasto nacional en un momento que hay contingencia”, dijo a UNO TV, uno de los organizadores del paro.