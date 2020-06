Gasolineras de Ixtlahuacán de los Membrillos no permiten verificación

Ciudad de México.— De mayo a la fecha la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco) enfrenta a responsables de gasolineras que cuentan con mecanismos para despachar menos de los litros de gasolina a los vehículos.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, reconoció que el trabajo que ha aumentado pues en esta semana se encontraron varios rastrillos, que utilizan para robar, dar litros de menos litros, “está en la tarjeta madre y fueron encontrados en Zapotlanejo, Jalisco”.

También lo detectaron en Aguascalientes en una que ni siquiera había calibrado, que ese es el otro punto, donde tuvieron el pretexto que no hay hologramas. Pero sí los hay, dijo, porque en la Profeco van a sobrar más de 20 mil hologramas en este semestre porque las verificadoras privadas no han estado verificando.

En verificaciones se actúa en base a denuncias que presentan los consumidores, se atendieron 263 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro, con 229 verificaciones o visitas, de las cuales dos gasolineras se negaron a ser verificadas y dos no permitieron colocar los sellos, 29 bombas fueron inmovilizadas en la semana.

Las que no se dejaron verificar fueron Gasolinera Chapalita en Guadalajara, Jalisco, en avenida Chapalita 1010, y José Vicente Romero Ruíz en Ixtlahuacán de Los Membrillos, Jalisco, en Santiago número 2030, ahora muy sonado ese municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos, no se deja verificar.

Sheffield Padilla les recordó a los gasolineros que si no quieren calibrar sus equipos despachadores con empresas privadas, lo pueden hacer con la Profeco. no hay pretexto para no calibrar. Profeco está lista para calibrar, lo ha venido haciendo por décadas y tiene suficientes hologramas, al grado que este semestre van a sobrar precisamente porque muchas de las calibradoras privadas no estuvieron trabajando y eso lo quisieron tomar de pretexto varios gasolineros.