Habilitan el Centro Citibanamex como centro de acopio

Ciudad de México.- Louis Tomlinson anuncia gira por México que llegará a nuestro país en 2024, como parte de su gira Faith In The Future. El cantante complacerá a sus fans con tres fechas en el territorio mexicano.

El intérprete se ha convertido en una sensación global gracias a su talento musical, carisma y dedicación como solista; su último disco titulado Faith In The Future, será parte de su repertorio musical que podrás escuchar en las próximas presentaciones y, por supuesto, sus grandes éxitos.

La gira del cantante británico recorrerá países como Alemania, Suiza, Reino Unido, Australia y México.

Estos son los conciertos de Louis Tomlinson en México:

1 de junio – Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

4 de junio – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro

6 de junio – Arena VFG, Guadalajara

La preventa Citibanamex será el 3 de noviembre para todas las ciudades a las 2 PM, hora local. Para la Ciudad de México y Guadalajara será a través de www.ticketmaster.com.mx; mientras que, para el Auditorio Josefa Ortiz en Querétaro, por medio de www.eticket.mx. La venta general iniciará el 4 de noviembre a las 2 PM hora local.

Sobre Faith in the future world

El tour ya ha viajado por Europa y Estados Unidos, cautivando a multitudes con actuaciones y efectos visuales impresionantes, una experiencia que los fans de Louis Tomlinson no pueden perderse.

Su última visita a México fue en la alfombra roja de su documental All Of Those Voices en esta ciudad.

Tomlinson compartió que el título del álbum, Faith in the future world tour, surgió durante el período de confinamiento y refleja su perspectiva optimista. Consideró a este álbum como una oportunidad para crear canciones que se destacaran en sus presentaciones en vivo y explorar nuevas direcciones musicales.

En el álbum muestra sus habilidades multifacéticas para componer canciones sin dejar de ser auténtico a lo largo del álbum y, además abarca varios géneros musicales.

Los sencillos “Bigger Than Me” y “Out Of My System”, cuentan con un fuerte ritmo de “The Greatest”, que Tomlinson describe como una celebración a la relación que ha construido con sus fans.

Louis inició su carrera en solitario con el álbum WALLS en enero de 2020 y se convirtió en una de las mayores sensaciones de la música pop contemporánea, superando el hito histórico de los mil millones de reproducciones en Spotify.

Actualmente, como solista, tiene más de 60 millones de leales seguidores en sus redes sociales y es reconocido como uno de los artistas más importantes de su generación.

npq

