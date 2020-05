Los millones que pagó Walmart a Hacienda serán para becar a estudiantes de medicina

Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó la conferencia sobre el futuro del empleo en México, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, que imparten en conjunto con la UNAM, en la que invitaron al especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), David Kaplan.

Explicó Kaplan, que el mercado laboral tarda muchos años para recuperarse, es por esto que convocó a fortalecer y proteger el empleo.

Señaló que México aún no salía de la crisis laboral del 2009, cuando llegó esta nueva por el coronavirus.

El desempleo rondará el millón de personas en total para Mayo, en abril se redujo el empleo formal en 2.2%, para Mayo que se perderían alrededor de 400 mil empleos va elevándose ese porcentaje al 4%, pero aún estamos lejos de llegar a la cantidad de empleos perdidos en 2009 y muy lejos de la crisis del 94 al 95 donde el empleo formal cayo en 9%, aseguró Kaplan.

El empleo conecta la actividad económica y el bienestar del país, mientras no se tenga empleo bien pagado no habrá una sociedad en desarrollo, comentó, Ciro Murayama Rendón, consejero electoral.

Destacó que todos los indicadores muestran que los primeros en perder los empleos son los más vulnerables antes de la crisis, los del grupo con salarios más bajos. El INEGI pronostica que en esta crisis sanitaria, se perderían un millón de empleo, aunque todavía hay muchos datos que no se pueden medir, agregaron.







El problema en general es que el mercado laboral mexicano es atípico y no para bien; en los índices de mejores trabajos que presenta el BID en su ranking de 17 países en América Latina, a este país le va pésimo en los indicadores de calidad de empleo.

En empleos con seguridad social, México se ubica en el puesto 10 de 17, y en cuanto al indicador de salario suficiente está en lugar 14 de 17 en ese indicador. Por tanto es casi una tragedia que un país no tan pobre, pues ocupa el 4to lugar en PIB per cápita, tenga salario tan bajos, que no se explican por el nivel de riqueza del país.

Antes de la crisis ocasionada por el Covid-19, empezaban a verse buenas noticias, cuando INEGI dio a conocer los datos de actividad laboral, ingreso laboral promedio de la población ocupada, en el primer trimestre del 2020, estaba mejorando, comentó el experto del BID.

Señaló que las crisis transitorias pueden dejar huellas de muchos años en el mercado laboral, recomendó que se fortalezca el empleo formal a través del SEN (servicio nacional de Empleo), hay muchas mejoras que el SEN podría poner en práctica, para mediar en esta crisis.

También explicaron las autoridades del INE, que hay indicadores que permiten llegar a la conclusión de que países en la región, con menor satisfacción hacia la democracia, también muestran mayor insatisfacción con la economía. Por tanto no sólo debemos enfocarnos en empleos suficientes sino en ofrecer empleos de calidad.

Siete24.mx

ebv