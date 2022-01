No habrá sanciones para mayores de 18 años, sin actividad económica: SAT

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer los resultados de un estudio de laboratorio de diferentes marcas de chocolate en polvo y en barra que se comercializan en el mercado.

De acuerdo a los datos arrojados por el análisis hecho por personal especializado de la dependencia, algunos de estos productos mienten al consumidor respecto a su contenido e información nutrimental.

Con el riesgo de que puedan salir de la venta al público en el pequeño comercio como en tiendas departamentales, la Profeco detalló que se sometieron a estudio a 32 diferentes productos.

Se estudiaron 12 tablillas de chocolate para mesa, tres tablillas sabor chocolate para mesa, 10 chocolates en polvo y siete polvos para preparar bebidas sabor chocolate.

SE ADICIONAN GRASAS NO PERMITIDAS

Entre algunas de las Irregularidades detectadas están, por ejemplo, que adicionan grasas no permitidas, como grasa de coco o palmiste, que contienen menos producto del declarado en etiqueta.

También se observó que algunos contienen menos azúcares de los mencionados en el producto o que su declaración nutrimental está incompleta, o bien contienen exceso de calorías y no lo advierten.

Por problemas en el etiquetado están Vitamin Choco. Cuidado Diario. Great Value. Chocolate Vaquita. Precíssimo. Choco choco. Chocolate De Mesa Don Gustavo.

En chocolates de mesa con irregularidades están los chocolates de mesa Abuelita con hasta 6 por ciento menos de contenido neto declarado, por lo que no cumple con la NOM-002, y no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

SE INCUMPLEN NORMAS OFICIALES

El chocolate Ibarra, por su parte, no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051, mientras que La Suiza tuvo hasta 4.2 por ciento menos del contenido neto del declarado, por lo que no cumple con la NOM-002.

A su vez, el chocolate Morelia Presidencial, no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051. Nesquik Opti-Star Nestlé: No ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

Entre las marcas de chocolates que sí cumplieron con los estándares de la Profeco están Cal-C-Tose. Choco Milk. Great Value. 540 g. Moctezuma Original. 200 g. Moctezuma Uruapan Premium. 250 g. Selecto Brand. 540 g.

También está Abuelita Nestlé reducido en azúcar. 240 g. Chococoa. 540 g. Precissimo. 540 g. Great Value en polvo. 320 g.