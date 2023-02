Pemex obtiene más de 23 mil mdp en ganancias durante 2022

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se darán permisos para que la planta de Tesla se instale en Nuevo León.

El mandatario afirmó que la falta de agua hace inviable la instalación de la planta.

“Si no hay agua no, no habría posibilidades, sencillamente no se entregan los permisos para eso, o sea no es factible”

Andrés Manuel López Obrador | PRESIDENTE de méxico