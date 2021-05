Se han gastado 17 mil mdp en la compra de vacunas: Hacienda

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- A pesar de que las fronteras aéreas y terrestres para Canadá están cerradas, este gobierno ha hecho importantes excepciones para los estudiantes internacionales. Una muestra más de que este país apuesta fuerte a la educación y mantiene una política de brazos abiertos para el ingreso, la estancia e incluso la vacunación y la posibilidad de emigrar y vivir ahí de forma permanente.

Bajo el escenario mundial de pandemia y regreso a las aulas, las mayores escuelas internacionales en Canadá: ILAC y Georgian College, se asocian para anunciar el lanzamiento de cuatro programas de estudio en el campus de ILAC en Toronto y una beca parcial especial para estudiantes mexicanos a la que se puede acceder a través de Agora Internatioanl Learning, (empresa 100% mexicana) que funge como vínculo entre estas dos grandes instituciones.

Es importante mencionar las excepciones que el gobierno de Canadá ha implementado pensando en los estudiantes que vienen de otros países, incluido México, pues mientras en otras naciones se mantienen las restricciones, Canadá se abre para la entrada de estudiantes internacionales, pero eso sí, con el orden que los caracteriza.

PROTOCOLO DE ENTRADA A CANADÁ PARA ESTUDIENTES INTERNACIONALES

Oscar Blanco, gerente de reclutamiento latinoamericano de ILAC, nos comenta el proceso. Hay que entender que el país está cerrado, no así para los estudiantes extranjeros. Los pasos que deben seguir son los siguientes:

1. Primero se debe tener un permiso de estudios, documento clave para ingresar, no hay otra forma, el país se encuentra cerrado para el turismo y no hay otra manera de ingresar; este permiso puede ser tramitado desde México con empresas como Ágora International Learning.

2. Segundo, se debe contar con una prueba PCR con menos de 72 horas de vigencia.

3. Descargar la aplicación del Gobierno, esta app marca todos los parámetros de antes, durante y después de la llegada a Canadá; esta aplicación se llama ARRA CAN. Hay algunas excepciones y es importante tener instalada esta aplicación en su Smartphone.

4. Al llegar al aeropuerto se les realizará una nueva prueba PCR, esta prueba tendrá resultados las siguientes 72 horas, se les va a dar un kit que debe aplicarse al día 10 de la llegada de los estudiantes internacionales.

5. Los estudiantes deben tener una reservación de hotel de al menos tres días (es obligatorio), los hoteles deben estar pre aprobados por el gobierno canadiense, y muy importante, deben tener a la mano un plan de cuarentena bastante claro, y estar localizables los siguientes once días para completar la cuarentena.

Rosy Ceceña CEO de Ágora International Learning, empresa mexicana con experiencia en educación en el exterior, nos comenta que este plan se debe seguir al pie de la letra, y ofrece apoyo para los estudiantes mexicanos; comenta que hay estudiantes que han tratado de hacerlo por su cuenta, no obstante es un tanto complejo el proceso, por eso ella ofrece la asesoría de su empresa para dar acompañamiento, pues el lenguaje utilizado para las instrucciones es técnico y es importante la asesoría de expertos para que no se les vaya ni un punto ni una coma y no tengan que sufrir una repatriación en el aeropuerto, algo que ha ocurrido por no seguir la estricta aplicación de las reglas canadienses de ingreso.

VACUNACIÓN EN CANADÁ

Hasta el 20 de abril, nos comenta Oscar Blanco, el gobierno canadiense modificó su plan de vacunación para ofrecer las vacunas a personas mayores de 40 años, en una estrategia esencial para abarcar el mayor número de habitantes y que incluye a los profesores de los distintos centros educativos y los estudiantes internacionales de ese rango de edad.

Lo único que se necesita para estar vacunado, en caso de ser un estudiante internacional, es el hecho de presentar su permiso de estudios, con eso es suficiente para recibir la vacuna.

En este sentido, cabe señalar que Canadá es uno de los países que mejor ha llevado la estrategia de la Covid-19, el reconocimiento del mundo está muy presente en la estrategia de vacunación. Una muestra de esta serie de aciertos es el anuncio por parte del primer ministro Justin Trudeau de la compra de 10 vacunas por cada uno de sus 38 millones de habitantes. Para Rosy Ceceña, CEO de Ágora, es una clara señal de que este gobierno entiende y previene la vacunación de los migrantes, en específico de los estudiantes internacionales.

BECA10: BECA PARA ESTUDIANTES MEXICANOS

Rosy Ceceña resalta la importancia y la apertura que el gobierno de Canadá da a la educación, pues actualmente Georgian e ILAC reconocen la educación en línea como válida para cumplir los requerimientos de puntos para acceder a el permiso de permanencia en el territorio, es un hecho inédito, como también es el hecho inédito de la llamada BECA10; una beca para estudiantes mexicanos.

¿Y cómo es?

La beca está dirigida a personas de entre 20 y 30 años, con la idea de estudiar, trabajar y eventualmente migrar a Canadá. Estas personas podrán participar en el programa BECA10 que otorgará un 10% de beca sobre la colegiatura en el primer semestre para los siguientes programas:

• Negocios

• Gestión global empresarial

• Gestión de recursos humanos

• Gestión de proyectos

