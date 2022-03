Una de cada cinco cervezas que se exportan en el mundo es hecha en México

Ciudad de México.— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, hizo votos para llegar entre todos a las conclusiones que México necesita sobre la reforma eléctrica.

Diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD externaron comentarios en el último foro del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica denominado “Conclusiones y cierre con los titulares de los poderes ejecutivos locales y municipales en materia de reforma eléctrica y federalismo”.

“Es importante para garantizar la soberanía tener abasto y contar con energía eléctrica segura y a bajo costo y para que llegue a todos los rincones del país”, dijo Moreira Valdez.

Dijo que “es tiempo de que actúe la política independientemente de las ideologías y que todos propongan para llevar a buen puerto esta iniciativa y considerar las opiniones de quienes participaron. Si se llega a votar algo, que esté la mayor parte de los mexicanos de acuerdo con lo que hacemos”.

Mencionó que la electricidad es protagonista de la vida moderna y es un derecho humano, por lo que es fundamental para la vida de una nación independiente. Añadió que el cambio climático y el medio ambiente son importantes “y queremos llevar su solución, respuesta y atención a la Constitución, pero no solamente en el tema de electricidad, sino que se amplíe para detener la contaminación que es producto de otras actividades de la vida económica”.

Moreira Valdez destacó que el grupo parlamentario al que pertenece inicia una reflexión. “No hemos definido una postura sobre la iniciativa; vamos a actuar con responsabilidad, nosotros creemos que la energía eléctrica se debe democratizar y llevarla a todos los lugares y promover que tenga un uso práctico. No queremos la concentración del poder y la destrucción de los contrapesos, pero tampoco una autonomía que se coloque sobre la ley y se empiece a legislar cuando hay lagunas”.

Un gran ejercicio; todos participaron abiertamente

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, afirmó que se ha hecho un gran ejercicio y “debemos sentirnos orgullosos”, y resaltó que todos participaron abiertamente. Destacó que ahora lo que empieza es la discusión en el seno de las comisiones unidas.

Dijo que propondrán a la Junta de Coordinación Política que, además de que se incorporen a la relatoría las tres propuestas concretas, se pueda presentar en la siguiente sesión de la Junta, las conclusiones a manera de libros blancos”.

Añadió que los libros blancos y el resumen, se remitirían, una vez aprobados, a las comisiones unidas de Puntos Constituciones, de Energía y de Medio Ambiente para que se incorporen al dictamen e iniciar el proceso de dictaminación. También, agregó, proponer a la Jucopo empezar a construir en el marco del diálogo político y de la concertación, la ruta para que en este semestre pueda ser discutido en comisiones y construir las condiciones una vez aprobado en comisiones, para que llegue al Pleno.

Se requieren contrapesos

Por el PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell indicó que la reforma energética lo que busca es dar un paso para atrás, es decir, concentrar el poder en unos cuántos. Cuestionó qué prefieren las y los mexicanos: que el Estado produzca o adquiera electricidad cara o que sea barata.

Indicó que se dice que la CFE puede hacerse cargo perfectamente de dotar al Sistema Eléctrico Mexicano por sí mismo, pero a qué costo. Precisó que se requiere un buen diseño, pero no se dice que con la reforma se acaban los contrapesos. “Claro que se quiere la rectoría del Estado, pero el Estado no es la CFE, el Estado debe tener pesos y contrapesos, por el bien de una democracia sana”.

La iniciativa es oportuna y necesaria

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, refirió que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica es oportuna y necesaria, y que no hay duda de que se enriquecerá. “Estaremos abiertos a todas las propuestas que consoliden, fortalezcan y profundicen en el objetivo de tener plena soberanía energética”.

Puntualizó que es falso que se quiera construir un monopolio, pero, subrayó, “la fracción del PT no estaría en desacuerdo de que el Estado mexicano tuviera el 100 por ciento de la empresa. No necesitamos de la inversión privada ni del capital extranjero para desarrollar la industria eléctrica”. Agregó que la iniciativa no contempla al sector social y hay que incorporar a comunidades, pueblos, ejidos, barrios y gobiernos municipales.

