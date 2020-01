UNAM realiza primer encuentro de Bioética

Ciudad de México.— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula empresarial de México, pidió al sector público y al privado que incrementen la inversión hasta el 25% del producto interno bruto (PIB) para lograr que la economía mexicana supere el estancamiento del año pasado.

“Si no movilizamos la inversión para alcanzar el 25% respecto al PIB no tendremos crecimiento. Al no tener crecimiento no podemos generar mayor cantidad de empleos”, expresó el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

Durante su primera conferencia del año y de la década El CCE arranca el 2020 con estrategias claves para apostar a un crecimiento económico de 2% y crear condiciones que eleven la productividad en México.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo privado, sostuvo que en este año México abre un nuevo capítulo con noticias buenas: “Se disipó la incertidumbre de no tener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ya tenemos un convenio”.

Por ello el Consejo Coordinador Empresarial Planteó 5 Propuestas para generar una dinámica más favorable para la economía2020 y los siguientes años.

Visión de país de largo plazo, que se establezca un compromiso irrenunciable con el Estado de Derecho, ser participante activo y central en una economía mundial abierta y competitiva.

En los temas en materia laboral que ocupa será el outsourcing, en donde se propondrá a la autoridad una regulación adecuada.

Se debe regular la forma en cómo se paga a los trabajadores, las utilidades, las horas en las que trabaja, como se entregan impuestos y prestaciones de ese modelo. Sin embargo, el modelo de outsourcing no debe criminalizarse, destacó.

Respecto a las inversiones en infraestructura, Salazar Lomelín dijo que para que el plan funcione “buscaremos reuniones cada 15 días o cada semana para que se anuncien obras. situación a la que vamos a dedicar, junto con las autoridades federales a seguir los planes propuestos en infraestructura”.

Finalmente Salazar Lomelín, dijo que a finales de este mes se anunciará el programa de inversión en infraestructura para los sectores de energía y el de salud.

