¿En exámenes finales?

En días pasados vimos como en el noticiero estrella de TV Azteca, “Hechos”, se lanza un llamado a no creerle a El Otro López, en la nota mencionan que las cifras dadas a conocer por este no son ciertas e incluyen un video del mismísimo gobernador morenista de Baja California, Javier Bonilla donde desmiente al Otro López, quien de por sí ya tenía baja credibilidad por aquello que ante la presión pública tuvo que reconocer el ya famosísimo factor Centinela, donde repentinamente fue tan fácil como decir: ”multipliquen las cifras por 8 y tan tan”, aunque por ahí andan algunos matemáticos e investigadores neoliberales diciendo que este factor no es de 8 que más bien está poco arribita del 30, pequeña diferencia.

No entendemos porqué el gran cuate de Mi Viejito Lindo, quien ha sido beneficiado con varios contratos a sus empresas, que su banco, Banco Azteca, es el beneficiado en recibir y distribuir el dinero de los programas sociales de la 4T, le adeuda un dineral al SAT sin ser un empresario corrupto, al que hay que señalar como se señala a los demás, que colocó a su mano derecha, Esteban Moctezuma, en la Secretaría de Educación Pública, donde le quitó la carga financiera del área musical de Fundación Azteca, y muchas cosas más, se le fuera a la yugular a el Otro López.

En la Benditas Redes Sociales, circulan varias versiones de esto, que es la preparación para si algo sale mal, el pagano de todo sea el Otro López, que si fue un mensaje del Sr. Salinas Pliego para que permitiera que sigan abiertos sus negocios, entre otras. La verdad es que a nosotros los simples integrantes el Pueblo Bueno, por el momento no nos debe preocupar, sólo estar atentos a si algún día no muy lejano nos resulta ser que El Otro López nos engañó a todos y esta sea una lavada de manos triunfal de Mi Viejito Lindo.

Lo que sí es de llamar la atención es que días antes Mi Viejito Lindo acusó a Eugenio Derbez, Thalía y Javier “El Chicharito” Hernández, de ser conspiradores en su contra, de ser pagados por intereses obscuros para atacar a la gloriosa 4T y de este ataque solamente tenemos: “Se equivocó mi amigo Javier Alatorre, creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error, como todos cometemos errores,”.

Lo que si ya no se entiende a que se refiere es cuando añadió: “además hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse, no debe de haber de ninguna manera, linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista”, cuando a últimas fechas trae de punching bag a Ciro Gómez Leyva en especial y no hay mañanera que no le dedique un ratito, aunque sea, para atacar al Reforma y otros medios neoliberales, instrumentos de los opositores para desprestigiarlo con puras mentiras.

Como vemos, todos somos libres de decir lo que pensamos, pero de preferencia hay que ser amigos de Mi Viejito Lindo para que no nos caigan las críticas mañaneras.

Sigan cuidando mucho y aquí nos estamos leyendo.

Domingo Dias.

• “Un año más para que esto cambie por completo”, AMLO 1/11/19. Que emoción en tan solo 192 días México será otro.

