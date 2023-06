Criterios ESG, más que una tendencia

Conversando

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre las ventajas que supone para México el nearshoring, o hablando en cristiano, el interés de inversionistas de relocalizar sus inversiones de otros países en México, tomando en cuenta las ventajas que ofrece el país por el precio y calidad de su mano de obra, ubicación geográfica, similitudes horarias con Estados Unidos, etc.

Sin embargo, el tema no es nuevo, a lo largo de los años ha habido diferentes coyunturas en las que México ha podido sacar provecho de la llegada de inversiones extranjeras, aunque no siempre se ha sabido sacar provecho de ello.

Y es menester en este momento tocar del tema de la Inversión Extranjera en México en 2022, pues en el primer semestre del año pasado presentó un volumen de 28 mil 700 millones de dólares, pero para el segundo semestre solamente hubo 6 mil 700 millones, ¿acaso es una oportunidad que se está desperdiciando?

Otro de los temas que el Gobierno federal debe tener muy presentes debe ser la falta de seguridad, pues ello representa irremediablemente mayores costos para los inversionistas, desde la protección de sus mercancías, hasta el pago de protección para el crimen organizado y como ejemplo están las empresas mineras canadienses en Guerrero que pidieron protección del crimen organizado en esa región, petición que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló y dijo que su gobierno ya atiende.

La certeza jurídica es también un pilar para la llegada de inversiones en un país, pues sin garantías de que su dinero puede estar seguro, los inversionistas difícilmente voltearán a ver a México. Aquí vale la pena hacer una pausa para reflexionar, por ejemplo, sobre el monopolio de la generación de energía que pretende reponer el gobierno mexicano a la CFE, en detrimento de inversiones privadas, lo que en definitiva no ayuda a captar divisas extranjeras y lo que es peor, pone al país en escenarios internacionales para dirimir diferencias incluso con socios comerciales.

Como se ve, son un cúmulo de condiciones las que se deben cumplir para que los indicadores de IED se incrementen y se aproveche esta coyuntura en que la tensión de las relaciones China-Estados Unidos, las ventajas comerciales que supone el T-MEC con EU y Canadá e instaurar cadenas de suministro rápidas y seguras, entre otros factores, terminen por impulsar la captación de dinero.

Insisto en que esto no ha sido exclusivo de un sexenio o gobernante, en su momento al ex Presidente Felipe Calderón también se le criticó porque el alza de sueldos en China, y por consecuencia de la mano de obra asiática, no se aprovechó en México para la llegada de nuevos inversionistas.

Sin embargo, este trabajo es conjunto y así lo entiende incluso la Iniciativa Privada en México. Como ejemplo está la banca de inversión, como Actinver, que ofrece servicios financieros especializados y enfocados a las necesidades de residentes foráneos en México.

Las condiciones para el nearshoring están dadas, pero ¿podrá este gobierno establecer este cúmulo de garantías y condiciones para cambiar el perfil económico de México? Ya se verá…

Cristian Ampudia @campudia

