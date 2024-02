El escurridizo diamante de la paz

Aquí mismo anticipamos que el asunto de las bendiciones a las parejas homosexuales iba a generar no sólo mucha controversia sino una ruptura dramática sobre la “idea de Iglesia” que sus miembros se han hecho de sí mismos durante mucho tiempo y que el ‘cambio de época’ está modificando con y sin su ayuda.

Recapitulando: El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó en diciembre pasado la declaración Fiducia supplicans, un texto que reflexiona sobre el sentido pastoral de las bendiciones impartidas por los sacerdotes y cuyo contenido no genera mayor problema exceptuando que faculta el discernimiento y la posible toma de decisión de los ministros de culto para bendecir –sin ritos, ni parafernalia y lejos de cualquier acto público– a parejas homosexuales que auténticamente busquen la asistencia de Dios y no pretendan ni la validación ni la autorización de su condición de vida.

La declaración ha causado un terremoto al interior de la propia Iglesia: ciertos cardenales y estudiosos eclesiásticos la ha llamado herética y sacrílega; grupos de fieles le han pedido al papa Francisco que derogue el documento; obispos han prohibido a sus sacerdotes la decisión de bendecir a dichas parejas; e incluso –en una esquizofrenia total– algunas asociaciones sacerdotales han anunciado que desacatarán un texto que es meramente reflexivo y que sólo les invita a pensar, puesto que no es medida, resolución ni ley; vaya ni siquiera llega a recomendación.

Desde el inicio, el Papa ha respaldado la declaración y a su autor, el cardenal argentino Víctor Fernández; sin embargo, ante la dureza de las críticas y al uso mediático de este tema para cuestionar su papado, Bergoglio sacó de la artillería retórica una comparación para obligar a sus detractores a mirarse en un espejo: “Los pecados más graves son aquellos que se disfrazan de una apariencia más angelical. Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente y esto es un pecado gravísimo. Mientras se escandaliza si se lo doy a un homosexual…. ¡Esto es hipocresía!”.

A lo largo de su pontificado, Francisco ha arremetido especialmente contra la hipocresía. Ha dicho que es la corrupción del corazón, que es difícil perdonar a quienes no sólo tienen doble cara sino doble alma, que repudia a quienes fingen santidad y a quienes usan una pretendida bondad como maquillaje. Ha llamado hipócritas a quienes “se creen justos mientras juzgan y desprecian a los demás”. Vaya, incluso ha dicho que robarle al Estado para donar a la Iglesia es corrupción hipócrita.

Con su más reciente declaración, Bergoglio plantea a la Iglesia católica salir de ese juego de ver “quién se escandaliza más”; porque escandalizarse ‘más que los demás’ no significa ni mayor bondad ni mayor santidad, quizá sólo signifique una mayor ceguera autoimpuesta o una evasión al discernimiento y a la revisión de la morada interior; es decir: hipocresía.

Me dice un amigo sacerdote: “Bueno, ya vimos que el Papa no sólo defiende el texto sino que también ahora ya tomó contra sus detractores; pero eso no me responde si puedo o no puedo, si debo o no debo bendecir a parejas homosexuales”. Y yo creo que justo esa incertidumbre es el centro de la reflexión necesaria sobre este asunto. La ruptura de “la idea de Iglesia” de la que hablamos antes pone a sus miembros ante un abismo doloroso entre asumir enteramente su misión de acompañar a la humanidad plenamente conscientes de su propias heridas y fragilidades; o persistir en defender una posición que les faculta, bajo la indemne perfección de la Iglesia, ser los únicos intermediarios del juicio entre el bien y el mal del resto del mundo.

Porque sentir desasosiego ante un misterio que escapa a la razón y al sentido común no sólo es normal sino necesario. En el fondo, todo este episodio auxilia a valorar con más cuidado (con temor y temblor, como dice Kierkegaard) la potencialidad existente detrás de una bendición: el incognoscible mecanismo que une lo celestial y lo terreno, lo eterno y lo efímero en un gesto tan simple y sencillo; la naturaleza divina e inasible de la infinita bondad y la esperanza representada en un par de palabras; y el anhelo etéreo y sobrehumano por revelar el auténtico vínculo entre Dios y la humanidad.

Porque la bendición no es una fórmula escrita en palabras mágicas que la gente no necesita comprender; y mucho menos es el fatigoso medio con el cual los ministros de culto obtienen estipendios como en las bendiciones de coches, casas, empresas y negocios; y otras ritualizaciones que se condicionan a la contraprestación. No es la validación pública de una persona y su actuación, ni la jerárquica autorización de sus futuros actos. Es, por consiguiente, una buena señal que tanto los ministros de culto como las personas en situaciones ‘irregulares’ estén ahora reflexionando sobre la profunda naturaleza de este misterio.

El pastor tomó estola, acetre, hisopo y el agua bendita sin dudarlo. El negocio parecía igual que cualquier otro recién remodelado: alfombra, pintura y luces nuevas; relucientes mesas y sillones; algunas decoraciones de gusto cuestionable y una peculiarmente estrecha pista de baile en cuyo remate refulgía un brillante tubo de acero cromado el cual recibió una buena cantidad de agua bendita por parte del obispo pues –según dijo– creyó que se trataba de un soporte importante.

Cuando su asistente salió del estupor inicial y comprendió dónde estaban, tiró de la manga a su obispo y le dijo en voz baja: “Señor, este es un negocio non sancto”. El obispo casi se desmayó pero de inmediato dijo: “Entonces voy a bendecir a las personas que van a trabajar aquí”. No le pareció raro impartir su bendición a una decena de risueñas y avergonzadas mujeres, ni al orgulloso y estrambótico dueño del local que lo había ido a buscar. Al final, el obispo rechazó el donativo que el dueño le ofreció y dijo: “Recuerden que, incluso aquí, el Señor está con ustedes siempre. Les pido perdón por todas mis torpezas y le pido a Dios que las corrija; eso sí: no me arrepiento de venir aquí porque tuve oportunidad de verlos y decirles que Dios los ama. Nunca lo olviden”. Y yo creo, que no lo han olvidado.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe