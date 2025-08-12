Juventud sitiada entre la precariedad y los falsos atajos

Cada 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, se hace relevante reflexionar sobre las condiciones de los jóvenes mexicanos que, más que celebrar, se encuentran en una verdadera encrucijada ética y de mirada al futuro.
Los 30.4 millones de jóvenes que tiene nuestro país entre 15 y 29 años —el 23.3% de la población— enfrentan un panorama donde las promesas de desarrollo chocan contra muros de precariedad, desesperanza y falsas salidas. El problema no es que haya desafíos –siempre los ha habido– sino que en el mundo contemporáneo, parece que la dignidad humana es la moneda de cambio con la que se hipoteca el futuro de las jóvenes generaciones.
A pesar de las diferencias socioeconómicas, paradójicamente, los problemas de la juventud mexicana son semejantes: la violencia en su derredor (que los hace igualmente víctimas como destinatarios de sus seducciones) y el cambio cultural en el que su dignidad personal se ha convertido en un bien de cambio económico.
En el ámbito laboral, los datos del INEGI reflejan que los jóvenes son el mayor sector poblacional que trabaja sin seguridad social; casi el 60% de ellos realiza alguna labor de remuneración sin ninguna protección legal, social o colectiva. Son 7.6 millones de jóvenes (más que la población entera de Dinamarca o Finlandia) que trabajan en condiciones precarias, esto es: más de la mitad de todos los jóvenes que laboran en México, reciben ingresos y lo gastan sin posibilidad de construirse un futuro o un patrimonio.
Son 4 millones de jóvenes en México los que trabajan entorno a las 50 horas semanales (el promedio de horas por semana en los países de la OCDE es de 37) y gran parte de ellos (el 67%) no reciben un ingreso suficiente para cubrir dos canastas básicas que rondan alrededor de 9 mil pesos mensuales.
Tanto el rezago educativo en los jóvenes (22%) como su acceso a bienes y servicios sociales dignos (58%) colocan a este sector en una alta probabilidad de perpetuar la pobreza truncando cualquier proyecto de familia o vida independiente.
Por si eso fuera poco, existen dos fenómenos complejos que ponen más presión en la juventud: el clima de inseguridad y violencia, así como una cultura que les seduce a intercambiar su dignidad por fama, éxito, dinero y placeres.
El problema de la violencia en México no se limita a amenazar la vida e integridad de la población –que ya es dramático–; sino porque en su rostro menos evidente se hace cultura y seduce a la población a su lógica utilitaria y mercantilista: para alcanzar un bien deseado o anhelado (ya sea por justicia o por privilegio) se legitima todo uso de estrategia, incluso la violencia, el crimen o la maldad. Así, el lenguaje criminal y violento se expresa como una narración lógica de un país donde el seguimiento de la ley se ha hecho opcional o donde, por filiación ideológica o política, se excluye a diversas personalidades del alcance del orden ético, moral o legal.
En esta nueva cultura suena el canto de falsos atajos para la juventud: la violencia y la venta de sí mismos. Es decir, cuando la dignidad se negocia por supervivencia o lujos. La seducción del dinero fácil es una respuesta a situaciones de alta precarización o de estilos de vida ‘exitosos’ inalcanzables. Así, el comercio ilegal y la explotación corporal aparecen como “opciones” ante salarios de hambre, gentrificación y ambiciones desmedidas. Esta situación también viene acompañada de una salud mental cada vez más fracturada.
Según datos oficiales, uno de cada siete jóvenes padece trastornos mentales. Muchos de ellos agravados por la falta de perspectivas al futuro. El denominado Proyecto Hombre alerta sobre el uso problemático de nuevas tecnologías (plataformas digitales donde se ‘vende’ la intimidad, la imagen y la dignidad) y el consumo de sustancias adictivas crecen como un escape a la incertidumbre de la juventud.
Y todo esto sucede no solo al amparo de las instituciones tradicionales sino también intensamente promovido por los medios y la cultura digital. La glorificación del “éxito rápido” en redes y narco-series normaliza vías que destruyen vidas. Frente a esto, apenas un puñado de organizaciones exigen contranarrativas que dignifiquen el trabajo formal, el esfuerzo paciente y la lenta construcción de una vida segura y digna.
¿Qué hace falta para que el país no hipoteque el futuro de los jóvenes a la violencia o la mercantilización de su dignidad personal? Las respuestas se dicen rápido pero requieren un involucramiento social transversal: reformas laborales donde se ofrezcan mínimos de certeza a los jóvenes trabajadores, pactos educativos en los que se involucren todas las instancias sociales, asistencia temprana en materia de salud mental y cuidados, y finalmente el fomento a la participación ciudadana desde organizaciones juveniles independientes.
Felipe Monroy
Restaurar servicio y cercanía, el desafío de la educación católica
El pasado 1° de agosto, los miembros de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) eligieron al sacerdote de Guadalajara y rector de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Francisco Ramírez Yañez, como presidente de dicha organización. La FIUC tiene correspondencia evidente ante la Santa Sede y diversos dicasterios pontificios pero también ante altos organismos internacionales; por ello, que un mexicano presida el organismo obliga a reflexionar el papel de la educación católica en México en el contexto del Pacto Educativo Global que propusiera el papa Francisco en 2019.
En principio, la elección de Ramírez fue no sólo bien recibida por los obispos de México sino hasta elogiada profusamente pues aseguran que el nombramiento refleja “el aprecio y la confianza de la comunidad académica” y animan al religioso a continuar un servicio de “diálogo entre la fe y la ciencia, y en la construcción de una cultura del encuentro desde las aulas universitarias católicas”.
La expectativa de los obispos mexicanos sobre Ramírez Yañez es alta, ya que –entre otros servicios– ha sido titular de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC) desde 2022. Sin embargo, esta asociación ha vivido en los últimos años una época compleja.
En primer lugar por los desafíos inherentes a la pandemia y postpandemia de COVID-19 que han obligado a reestructuraciones profundas de las universidades y centros educativos asociados; pero también por una persistente sangría y separación de algunas universidades católicas respecto a dicho proyecto colectivo. Al momento, por ejemplo, el principal volumen de instituciones universitarias que integran la AMIESIC lo componen los campus Anáhuac de la universidad de los Legionarios de Cristo, la UPAEP, la UDEM, la UVAQ, la UIC de los Misioneros de Guadalupe, la Universidad Pontificia de México (del Episcopado Mexicano) y un puñado más de universidades de diversas congregaciones religiosas.
Sin embargo, ni el vasto Sistema Universitario Jesuita ni el gran volumen del resto de instituciones de educación superior católicas de gran relevancia nacional trabajan en sintonía con la AMIESIC desde hace algunos años debido a diversas discrepancias.
Y es que el ambiente de la universidad católica en México permanece en un debate profundo e histórico entre el elitismo y el gregarismo o el servicio transversal a la sociedad. Sin duda, la historia glorifica el legado educativo de la Iglesia en México pero, a pesar de todo, la interrogante persiste especialmente en los centros educativos de nivel superior sobre si cumplen con su misión de servicio formativo para la transformación de la sociedad o si se han enclaustrado en torres de marfil, en pequeñas comunidades autorreferenciales de condiciones privilegiadas.
En las universidades católicas en México urge un esfuerzo de reconexión social, especialmente con su propósito de servicio, lejos de ambiciones utilitarias y pragmáticas. El papa Francisco hizo ese llamado: “Hay que recobrar la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión… para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna”.
Esto último es sumamente importante porque en muchos espacios hay severas crisis de identidad; desde hace años varios modelos universitarios católicos se han instalado en mecanismos neoliberales eficientes como escuelas de negocios privilegiadas, mientras se abandonan los barrios y a las comunidades rurales. Y, al mismo tiempo, algunos centros y asociaciones educativas católicas en México se han debilitado internamente por tensiones políticas e ideológicas, por la manipulación de teologías, tendencias sociales y heridas históricas en favor de agendas e intereses; debates que, por otro lado, se observan estériles ante las apremiantes necesidades comunitarias.
Fue Juan Pablo II quien advirtió en Ex Corde Ecclesiae que la universidad católica debe ser una “comunidad que dialoga con los gritos del mundo”. Ante tales urgencias, la formación y educación católica tiene que orientarse hacia el bien público y a la misión de trascendencia; al final, si las universidades católicas no bajan de sus campus a las banquetas rotas más allá de las esferas de su realidad, su misión se reducirá a una anécdota de alegres aplausos y reconocimientos mutuos; pero la sociedad les retirará la confianza que todavía conservan.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Fernando, el sacrificio de una vida inocente
“No lo que pudo ser: es lo que fue. Y lo que fue está muerto”. Octavio Paz
La noticia no mereció siquiera la primera plana de los medios, pero estremece hasta el tuétano: El cadáver en descomposición de un niño de cinco años fue hallado en el interior de una vivienda comunal luego de que policías irrumpieron en el lugar ante una tardía denuncia del secuestro. Después de varios días, la madre del menor pidió auxilio a las autoridades porque unas personas –a las que les debía mil pesos– lo habían secuestrado días atrás como “prenda de garantía” para que la mujer cumpliera con el pago; finalmente cuando intervino el cuerpo policial, el cuerpo del niño Fernando evidenciaba que llevaba varios días muerto.
La sordidez de la historia es una fosa infernal. En principio, la deuda de mil pesos parece minúscula, pero adquiere su ominosa dimensión cuando se contrasta contra el ingreso promedio del decil de la población con los ingresos más bajos en México ($5,000 pesos mensuales) o incluso en el segundo decil ($9 mil pesos aprox.). Los mil pesos de deuda se erigen como una considerable presencia de alivio cuando se tienen; y de pesar, cuando se deben pagar. Eso, por sí sólo, nos debe obligar a reflexionar profundamente cuando discursivamente y desde privilegios muy altos se desprecian los subsidios del gobierno a las personas necesitadas.
Pero ese no es todo el problema. Los hechos evidencian que los usureros criminales han mamado de la impunidad galopante y de una cultura infame varias perversiones profundas: la incapacidad de distinguir la dignidad humana del prójimo, la imposibilidad de reconocer la inocencia de las víctimas y la convicción de que la ley del más fuerte les obliga a vivir con la idea de que, si no son depredadores, serían presas.
Aquí el asunto adquiere matices de una enfermedad psicosocial derivada de una cultura agresiva, hiperviolenta, economicista, criminal, utilitaria, egoísta, corrupta, indolente y que recompensa con impunidad a la mayoría de actos de abuso:
Retener, secuestrar o usar a un ser humano como “garantía” de una retribución esperada, para que la angustia y la desesperación de sus familiares sea el motor que acelere el cumplimiento de los intereses de quien tiene el poder, suena brutal; y sin embargo, no pocos movimientos ideológicos y políticos actuales se apoyan en esta brutalidad y en el darwinismo social para justificar su poder, su posición y sus privilegios por encima de los demás.
La historia además obliga a otras terribles reflexiones. La tardía denuncia que hizo la madre del menor revela que, por lo menos, pasó una semana desde el secuestro y la toma de conciencia de la mujer en que debía llamar a las autoridades y pedir ayuda. Durante 7 u 8 largos días y noches (en los que la mujer afirma haber acudido hasta la casa donde retenían a su hijo sin poderlo recuperar), la mujer parece que estuvo sola en esa situación.
No sólo no tuvo a nadie que la exhortara o acompañara a pedir ayuda a la policía (ahora vamos con eso); pero tampoco a nadie que, desde la caridad, pudiera haberle donado mil pesos para el “rescate” de su hijo. La soledad y la desconfianza son cánceres silenciosos de nuestra sociedad contemporánea.
Quizá la mujer no tenía a nadie para pedirle ayuda o quizá nadie confiaba lo suficiente en ella; y también, quizá la ignorante soledad y falta de confianza en las autoridades hizo que la denuncia llegara mal y tarde al escritorio correcto. Porque, por si fuera poco, según el relato, la mujer no recibió ayuda en la primera dependencia de seguridad pública a la que tocó las puertas y tuvo que acudir a otra instancia.
Y el asunto, incluso aquí, no ha tocado fondo. La información periodística reporta que el cadáver del menor será analizado por los forenses y que la fiscalía estatal realizará las indagatorias que conduzcan a esclarecer el caso e imputar responsabilidades a tres personas que fueron arrestadas en el lugar de los hechos; pero también dice que, en el proceso de asegurar el inmueble donde fue el hallazgo del cuerpo del menor, la autoridad se encontró con un ligero obstáculo:
En el lugar hay otras viviendas y los inquilinos –vecinos o cohabitantes de los secuestradores– dicen que “se supone que tienen que sellar nada más la mitad donde fue el problema” y reclaman sus derechos personales. El egoísmo y la indolencia no pueden ser más abyectos; no sólo estos cohabitantes no hicieron nada cuando sus vecinos llegaron con un menor extraño, ajeno y secuestrado, tampoco se inquietaron cuando el olor pestilente de un cadáver en descomposición inundaba el espacio común de sus viviendas; y sólo quieren seguir como si nada porque “en su mitad” no fue el problema.
Fernando tenía cinco años, murió a solas en su dolor y su grito, y quizá a solas devoró sus lágrimas hasta perecer. La cantidad de horror, la diversidad de actos inhumanos, la indolencia y la impunidad, el rostro vil de la ignorancia en esta historia nos obliga a reflexionar muchas muchas cosas como sociedad: sobre valores y principios, sobre dignidad humana y responsabilidad social, sobre impunidad y desgobierno, sobre nuestra propia esencia humana ante una crisis de humanidad; porque los hechos en Los Reyes La Paz provocan náusea como de vértigo ante un abismo infinito de podredumbre.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
Inteligencia artificial
Un tema que no es totalmente nuevo. En realidad, viene de hace un par de décadas o más. Pero el asunto de la inteligencia artificial está teniendo un crecimiento exponencial. Algo de lo que se hablaba muy poco hace tres años y solamente en ambientes muy sofisticados, ahora está incorporado en muchos dispositivos y paquetería de cómputo. A veces, sin preguntar al usuario si lo desea o no.
Promete una gran mejora en las actividades humanas, pero al mismo tiempo, amenaza de quedar obsoleto a quien no lo adopta rápidamente. “Tenemos que estar ahí”, dicen empresarios, sociólogos, investigadores y hasta políticos. Lo cual tiene ventajas y desventajas. El problema es que no se cuestionan los resultados emanados de estos sistemas, sino que se aceptan como si fueran verdad incontestable. Sustituyen el sentido común. Genera una uniformidad de pensamiento, que daña la riqueza de diversidad que nos caracteriza como seres humanos. Es un tema muy complejo, así que me centraré, someramente, en sus impactos en lo sociopolítico.
Sus ventajas, claramente, son muchas. Por ejemplo, apoya a muchas actividades, mejorando su eficiencia. Es una solución al invierno demográfico, con menos personas en edad productiva, y una gran cantidad de individuos en etapa de jubilación. Es un remedio al demérito constante de la educación, que se ve en muchos países y que se refleja muchas veces en la fuga de talentos.
Desventajas, por supuesto, son la pérdida de empleo para personal poco capacitado, con labores repetitivas. Cómo ocurrió en la industria cinematográfica, donde se sustituyeron a los extras, personas poco capacitadas, por figuras generadas por inteligencia artificial o por imágenes de los extras, las cuales después se incorporan en otras películas sin su consentimiento.
Su uso generalizado minimiza la diversidad porque sus resultados buscan las coincidencias de opiniones en distintas áreas, imponen prioridades y valores, que son los de los diseñadores de los algoritmos para tomar decisiones. Mismas que van, muchas veces, a contrapelo de los valores y las prioridades de los pueblos y naciones.
Existe un problema más profundo: la pérdida de capacidad de decisión, sobre todo en problemas mediana o altamente complejos, donde llegaríamos a tener una elite de tomadores de decisiones mucho más capacitados que la mayoría y que sustituirían a una gran cantidad de personas, pero que, además, limitarían la capacitación y acceso de personas de buen nivel, a esos procesos de decisión.
Nos estamos acostumbrando a no cuestionar los resultados de la inteligencia artificial. Se ha vuelto un argumento para decidir si algo es verdad o no. “Esta decisión procede de la inteligencia artificial”, se dice, y esa es para algunos la última palabra. Es importante cuestionar esos resultados. Conocer los algoritmos y las jerarquías de valores de quienes diseñan estos sistemas de inteligencia artificial. Deberíamos tratar sus resultados como si fueran opiniones humanas, de un modo más exigente, incluso, de lo que haríamos si estuviéramos cuestionando decisiones de las personas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Un Horror que no debe Olvidarse; Hiroshima y Nagasaki
Revista LA NACIÓN, Partido Acción Nacional, núm. 2160, 23 de agosto de 2001.
Por Salvador I. Reding V.
La volátil memoria histórica
La falta de memoria histórica es uno de los más graves defectos de nuestra humanidad. Para empezar, la gente tiende con gran facilidad a echar en el olvido todo aquello que no le gusta, sea de cosas que ha visto o de experiencias personales. Los psicólogos explican esto. A largo plazo el asunto es aún peor, ya que mientras los historiadores nos dicen que “la historia tiende a repetirse”, y cómo los grandes imperios crecen, se estancan y declinan, los políticos y militares del mundo vuelven a cometer los mismos errores, cada vez en mayor escala. Tras la llamada “Gran Guerra” de 1914-18, con víctimas calculadas, directa e indirectamente en diez millones, nadie imaginó que sólo unos años más tarde, se iniciaría otra peor, con un cálculo de sesenta millones de víctimas (17 millones de combatientes): la Segunda Guerra Mundial.
A 56 años de Hiroshima y Nagasaki
El 6 de agosto se “celebró” el quincuagésimo sexto aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre una ciudad, Hiroshima, seguida tres días después por la segunda sobre Nagasaki. No mucho tiempo antes, el 16 de julio, el gobierno de Estados Unidos había hecho una prueba nuclear en Alamogordo, en donde pudo apreciarse la enorme energía generada por un artefacto nuclear, el “proyecto Manhattan”.
La destrucción instantánea de vidas humanas fue pavorosa (unos 140 mil muertos estimados en Hiroshima a diciembre de 1945) la gente simplemente se evaporó junto con sus propiedades; nada, nada quedó. En Nagasaki los muertos se estimaron (a fines de 1945) en unos 74 mil. Los sobrevivientes, los “hibakusha”, continuaron sufriendo por la radiación nuclear (física, mental y socialmente, escribe un tratadista francés) y con la amenaza de enfermedades inducidas por la radiación. El efecto en 1945 fue tan terrible, que el Imperio Japonés ofreció rendirse al día siguiente, y se rindió el 14 de agosto, considerando posible que otras bombas similares continuaran destruyendo Tokio y otras ciudades del Japón, aunque los bombardeos incendiarios “convencionales” sobre sus zonas urbanas eran igualmente devastadores.
En esos días, dentro de la velocidad y alcance de los medios de difusión, (antes de la televisión, el video, el internet…) el mundo quedó estupefacto ante el horror de ver en los diarios y en los noticieros cinematográficos ciudades convertidas en nada. Las fotografías mostraban un panorama de destrucción que la mente humana no había imaginado. Aún frente a la evidencia fotográfica, resultaba difícil asimilar lo que la destrucción por bombardeo atómico significaba.
Entonces y hasta ahora, se discute si la decisión de Harry S. Truman, de bombardear ciudades matando instantáneamente miles de personas fue o no correcta. Se decía que la bomba, lanzada por ejemplo frente a la bahía de Tokio, hubiera sido suficientemente impresionante para que el Emperador y el Alto Mando militar decidieran rendirse. Nunca lo sabremos. La decisión de lanzar bombas atómicas sobre el Japón tenía el efecto calculado de que el número de vidas perdidas (japonesas, por cierto) era mucho menor que el que hubiera significado una invasión terrestre de sus islas por los aliados. Este razonamiento militar parece más certero, pero siempre permanecerán las dudas sobre lo correcto de las decisiones.
El problema de la guerra es que la estrategia implica un cálculo de vidas a sacrificar para ganar una batalla y finalmente triunfar en el conflicto bélico, como un mal necesario. Un comandante en pie de batalla calcula cuántas vidas de su tropa (y equipo bélico) perderá para tomar una posición enemiga y evalúa el riesgo antes de atacar. Es un problema no de personas, sino de medios de combate. En el alto mando militar y en el poder político que debe avalar o tomar las grandes decisiones militares, el hecho es el mismo; se pierden vidas como un elemento de combate. Es el caso del llamado Día “D”, el de la invasión de Europa continental desde Inglaterra en 1944. El costo humano del desembarco fue atroz, pero el haber establecido cabezas de playa para un desembarco total y la invasión contra el ejército alemán se consideró un éxito militar.
En todos los casos, las personas como individuos no cuentan, sólo las batallas y las guerras. Y este es el problema de las armas nucleares. En la postguerra, se creó un nuevo antagonismo, al confirmarse un nuevo enemigo de los antiguos aliados: la Unión Soviética, convertida en amenaza militar para Europa. Ante dicha amenaza, se pensó que la mejor defensa era la disuasión por el poder militar, el nuevo poderío de las armas nucleares. Ambas partes de la llamada guerra fría incrementaron no solamente sus arsenales nucleares en forma escalofriante, sino también los vehículos capaces de transportarlas a largas distancias, los “misiles”, que llegaron a tener tal alcance como para atravesar el Atlántico y destruir ciudades de ultramar, fueran rusas o norteamericanas.
Proliferación de armas atómicas
Todavía persiste este gran arsenal, aunque las partes de la guerra fría han hecho, al parecer, las paces, integrando sus mundos de tal manera que no pueden destruirse mutuamente. Durante mucho tiempo se consideró que el principio de que “el que da primero da dos veces” era válido, y que el que lanzara primero sus misiles con cabezas atómicas destruiría más que la destrucción sufrida por la represalia (“retaliation”). Tanto Rusia, como Estados Unidos, mantienen unas 2,000-2,500 armas nucleares en alerta máxima, listas a ser lanzadas en cualquier momento.
Los intentos de acuerdos de control entre Estados Unidos y la URSS primero, y después Rusia, apenas han tocado la superficie del asunto. El viejo proyecto reaganiano del escudo protector de Estados Unidos contra misiles nucleares, conocido como “la guerra de las galaxias”, ha renacido en la administración de George W. Bush, enfureciendo a otros líderes mundiales, en especial a los rusos y chinos.
A estas dos “superpotencias” militares, se sumaron los ingleses, los chinos, amén de los franceses, quienes todavía hace pocos meses continuaron sus pruebas en el pacífico sur y aún construyen submarinos para transportarlas. Nació lo que se llamó “el club nuclear”.
Israel construyó bombas atómicas como lo que consideró el mayor disuasivo para los árabes. La India, con millones de compatriotas muriéndose, textualmente, de hambre, invirtió millones de dólares en desarrollar su propia bomba atómica, como disuasivo para sus vecinos. Y Pakistán, igualmente poblado por muertos de hambre, decidió tener la suya frente a su enemigo hindú. Y no hay muchas más por la gran presión que el mundo político, civil y religioso, ejercieron en contra, llevando al mundo al Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, de Tlatelolco primeramente y después al Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (Comprehensive Test Ban Treaty: CTBT).
Además de Irak, intentan entrar al club nuclear Irán, para enfrentarlo, Corea del Norte (quien ya tiene algunas “cabezas” atómicas) y Libia, ambos conocidos por su actitud belicosa y apoyo al terrorismo, y a la vez, muy pobres.
Armamento y odios ancestrales
Después del desmembramiento de la URSS, el problema de las armas nucleares se agravó, ya que se perdió el control central político y militar sobre las que quedaron fuera de Rusia, como por ejemplo en Ucrania. Ahora predomina la incertidumbre sobre la localización de cientos de cabezas nucleares, las cuales se han convertido en el más preciado botín militar a echar mano por gente como Sadam Hussein, quien desea fervientemente lanzar algunas sobre el territorio judío y Arabia Saudita, para empezar. (Se estima que existen actualmente entre 24 mil 700 a 33 mil 307 “cabezas” nucleares en el mundo). Existen antecedentes de comercio ilegal de armas en el antiguo Ejército Rojo, que pudiera repetirse con las nucleares y del poder económico de las nuevas “mafias” rusas. Esta preocupación ha sido varias veces manifestada por grupos de inteligencia militar.
Terrorismo y guerrillas
No hay duda que el sueño dorado de cualquier terrorista es poseer un arma atómica, para amenazar, chantajear o destruir a “sus” enemigos. El peligro es totalmente real. El terror de una bomba atómica en el centro de Nueva York, Tel-Aviv, Madrid, Bogotá o Londres es una pesadilla factible, desgraciadamente. O imaginemos a los militares chechenos con una bomba atómica en las manos, en su guerra secesionista, o de otros grupos guerrilleros revolucionarios.
Necesidad de recordar
En vista de que las armas nucleares y sus medios de transporte a largo alcance están disponibles, y que la amenaza de ataques nucleares es una pesadilla que ronda el mundo, es muy importante RECORDAR las ciudades bombardeadas, Hiroshima y Nagasaki, cuyos horrores aún persisten, tanto en el recuerdo de los sobrevivientes o de quienes tuvieron el triste honor de contemplar la destrucción, como de quienes tienen herencias genéticas deformadas, aún tras varias generaciones.
Ante la volátil memoria histórica del mundo, y a más de medio siglo de distancia, es necesario revivir esos malos recuerdos de destrucción masiva e instantánea, para reducir el riesgo de que algunos locos decidan, con criterios “militares”, que vale la pena destruir poblaciones enteras para reducir o aniquilar a sus enemigos. Desalentar el uso de las armas nucleares como terrible amenaza con fines políticos. Los países ex soviéticos tienen armas atómicas en cantidades y posiciones desconocidas, y en cualquier medio militar, algún loco puede pensar que sabe mejor que sus “timoratos” jefes políticos y militares lo que más conviene, y llegue a apoderarse de bombas atómicas y usarlas. Peor aún, la tecnología de fabricación de “la bomba” es ya de dominio público, y lo que se requiere es echar mano sobre un poco de material fisionable para construirla.
Si se examina la decisión de Truman a la luz del análisis histórico militar, se confirma que la oposición al uso de bombas atómicas era importante y justificada y que sus posibles razones no fueron militares, sino de revancha, (Pearl Harbor), de intimidación a Rusia y de simple ejercicio de un poder desmedido de destrucción. Para el 13 de julio la inteligencia militar aliada ya sabía que Japón pensaba en la rendición “honorable”. Este tipo de mentalidades son el gran peligro, pues siempre buscan justificar lo injustificable y celebrarlo como grandioso; Truman exclamó que el 6 de agosto, tras la destrucción de Hiroshima, “Era el día más grande de la historia”, y todavía agradeció a Dios el favorecer a los americanos (¡).
La amenaza de destrucción atómica persiste, y estuvo presente en las guerras de la segunda mitad del siglo XX, en Corea, Vietnam, Irán–Irak, y todavía en “la batalla del desierto” entre Hussein y los Estados Unidos y sus aliados de la ONU: Israel amenazó con usar las suyas contra Hussein. Y estará presente en cualquier conflicto interno o externo de las naciones. Pero se agrava con la existencia de otras armas terribles, las de guerras bacteriológica y química, o la llamada bomba de neutrones, diseñadas para aniquilar personas, no edificaciones.
Tengámoslo presente: Hiroshima y Nagasaki, nunca, nunca más.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Juventud sitiada entre la precariedad y los falsos atajos
Restaurar servicio y cercanía, el desafío de la educación católica
Mujeres exigen políticas sin ideología para garantizar su dignidad
“La Casa de los Famosos México” recuerda video de hace 15 años que cuestiona el aborto
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
“No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Defiende la vida con cada paso: mamá corre media maratón con su bebé en el vientre
Siete museos gratuitos y geniales en CDMX
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Úteros artificiales: entre el reto científico y ético
Te Recomendamos
-
CDMXhace 21 horas
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
-
Méxicohace 22 horas
Desabasto de medicinas en México: una herida que nos une
-
Vida y Familiahace 2 días
Estudio revela cómo el peso materno influye en bebés
-
CDMXhace 21 horas
Basura provoca hasta 40% de inundaciones en CDMX