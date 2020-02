La Rifa del Tigre

Los nacidos entre los años 1946 y 1964 -baby boomers-, conforman la generación que más años ha ganado en la historia. De 1950 al 2000 la esperanza de vida creció de 57 a 78 años.

Para las generaciones anteriores a los 40 o 50 años ya ser era viejo, ahora a los 40 se es joven todavía.

La edad de jubilación en américa latina, tanto para mujeres como para hombres, va de los 50 a los 65 años, aunque en la realidad a esas edades hay aún mucho por hacer.

Por lo anterior el retiro y la jubilación -que dependiendo el país va de los 50 a los 65 años- comienza a verse como algo negativo y fuera de lugar.

En la jubilación todos pierden; la empresa porque deja salir a alguien en el mejor momento de su vida, el trabajador porque posiblemente se deprimirá y no sabrá realmente que hacer y terminará enterrando en la soledad cuando no en un bar o sofá viejo los mejores años de su vida y pierde también la familia del trabajador, especialmente la esposa si es un hombre, porque sumará un estorbo más en el hogar, sobre todo si no aplica la vieja máxima de que “la basura y el esposo es lo primero que hay que sacar a la calle cada mañana”.

Prohibido retirarse porque después de los cincuenta -la edad de la calidad y la calidez- hay más experiencia, equilibrio, resiliencia y solidez que a los cuarenta.

Gracias baby boomers porque con sus características entitativas -trabajo, independencia, tradiciones, juventud- contrarias a la pasividad e inactividad, están rompiendo el monstruo de la jubilación.

Baby boomer es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países que después de las guerras mundiales experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad, fenómeno comúnmente denominado como baby boom.

Por Pablo Mier Y Terán

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx