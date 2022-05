¿Por qué se celebra el 4 de mayo el Star Wars Day?

Ciudad de México.— Sin duda, Star Wars es una de las sagas más importantes en el mundo del cine y sus fans este miércoles están de fiesta.

Pero ¿por qué festejan los aficionados a la obra de George Lucas el 4 de mayo? Acá te explicamos

La fecha se deriva de un juego de palabras con la icónica frase de Star Wars “may the force be with you”. Que se traduce como “Que la Fuerza te acompañe” y se pronuncia muy similar a “May the fourth be with you” (que en español dice “Que el 4 de mayo te acompañe”).

Sin embargo, la frase se unió en un contexto muy distinto al cine e igual de distante de los Estados Unidos.

El 4 de mayo del 1979, Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Al parecer, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: “Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades”, o inglés “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”.

Hay que recordar que la primera cinta de Star Wars se estrenó en 1977.

Sin embargo, pasaron 32 años para que se organizara un festejo en esta fecha. En 2011, se celebró un festival en Toronto con lema May the 4th Be With You.

Desde entonces, en todo el planeta cada año se celebran festivales y reuniones para disfrutar del legado de esta saga.

Y en redes sociales las celebraciones no paran. Que este miércoles y todos los días, la Fuerza te acompañe.

