Príncipe Harry se quita el uniforme militar para funeral de la reina

La actriz de Hollywood Blake Lively compartió con sus seguidores en redes sociales varias imágenes de su cuarto embarazo, con la finalidad de qu elos paparazzi dejen de perseguirla por la exclusiva.

La esposa de Ryan Reynolds está en espera de su cuarto hijo con el actor y este fin de semana publicó una decena de fotos en todas las situaciones posibles, con su esposo, en la alberca, con la familia, en la cocina, imágenes despojadas de glamour, de una mujer embarazada real.

“Aquí hay fotos mías embarazada en la vida real para que los 11 chicos esperando fuera de mi casa para un avistamiento de 🦄 me dejen en paz. Me asustan a mí y a mis hijos. Gracias a todos por todo el cariño y respeto y por seguir dejando de seguir cuentas y publicaciones que comparten fotos de niños. Tienes todo el poder contra ellos. Y gracias a los medios de comunicación que tienen una ‘política de no niños’. Todos ustedes hacen la diferencia”.