Recetas rápidas para este regreso a clases

Ciudad de México.- El domingo, 21 de agosto, se estrenó a nivel mundial el primer capítulo del drama original de HBO, Juego de Tronos – La Casa del Dragón (House of the Dragon), titulado “Los herederos del dragón”.

La serie, que constará de 10 episodios, generó tendencias previas y posteriores a su lanzamiento a nivel global en el Buscador de Google, “Targaryen” y “Game of Thrones”, fueron los términos más buscados en los últimos siete días, así como:

“Estreno House of the Dragon” “Elenco House of the Dragon” “Targaryen” “Game of Thrones”

Respecto al interés de búsqueda por región, Estados Unidos fue el país donde se realizaron más búsquedas sobre la serie, seguido de Canadá y en tercer puesto Australia.

Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda Puerto Rico

En México, las cinco ciudades que más buscaron los términos, “Targaryen”, “House of the Dragon”, “Corlys Velaryon”, “Cuándo se estrena House of the Dragon” y “Árbol genealógico Targaryen” fueron:

Ciudad de México Nuevo León Yucatán Sonora Baja California

Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, es actualmente la actriz más buscada en la historia de Google Trends en México.

A pesar de que esta nueva producción está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, los fans comenzaron a buscar datos sobre este nuevo universo los últimos siete días: “¿Quién es el rey loco?” y ¿Quién es Aegon Targaryen?” fue lo que más buscaron.

Mientras que a nivel nacional las preguntas sobre La Casa del Dragón más buscadas durante la última semana fueron:

¿Quién es la madre de Daenerys?

¿Rhaegar Targaryen qué es de Daenerys?

¿Qué Targaryen es el rey nocturno?

El regreso a Westeros ha generado gran interés en el Buscador y promete sorprender a los fanáticos cada semana, no te pierdas cada domingo un nuevo episodio de estreno por HBO Max y HBO.

