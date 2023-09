El iOS 17 ya se encuentra disponible en México

Durante la pandemia AMLO no quiso contratar deuda para ayudar a la gente, pero en 2024 va endeudar muchísimo al país (1.7 billones). ¿Por qué? Pues porque 2024 es año electoral. No le importa que la gente no tenga medicinas o vacunas. Lo único que le importa es ganar elecciones y… pic.twitter.com/CgX3iNaXGL