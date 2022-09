Saga de Silent Hill podría estar de regreso

Ciudad de México.— La actualización de Windows 11 2022 ya está disponible, y se está implementando en más de 190 países.

Las primeras actualizaciones se centran en cuatro áreas clave: accesibilidad, seguridad, productividad y conectividad.

Entre lo más destacado encontramos un nuevo Administrador de tareas con Modo eficiencia, Clipchamp como editor de vídeos, sesiones de Concentración, una nueva aplicación de cámara y más.

Siguiendo la línea de diseño intuitivo que ha introducido Windows 11, la actualización incluye novedades en el menú Inicio, búsqueda más rápida y precisa y una configuración más ágil.

En cuanto a la productividad, se han mejorado los diseños de Snap, que optimizan la vista en pantalla cuando se necesita ver varias aplicaciones o documentos al mismo tiempo.

También se han introducido las sesiones de concentración y ‘no molestar’ para minimizar las distracciones, e integrado Focus con la aplicación del reloj.

Para mejorar la seguridad y la privacidad en un contexto de trabajo flexible, la compañía ha lanzado el nuevo Microsoft Defender SmartScreen.

Una herramienta que identifica cuándo las personas introducen sus credenciales de Microsoft en una aplicación maliciosa o en un sitio web pirateado, y les alerta.

Windows Hello for Business cuenta ahora con una nueva función de detección de presencia. De modo que los dispositivos equipados con sensores y Windows Hello inician la sesión de forma segura cuando se acerca el usuario autorizado y la bloquean cuando se va.

Esta nueva versión de Windows 11 tiene en cuenta las emisiones de carbono en la zona donde se encuentra el usuario.

Así, es capaz de programar las instalaciones en aquellos momentos el día en los que se producen menos emisiones.

También se mejoraron las configuraciones de energía para reducir emisiones de carbono.

JAHA