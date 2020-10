Switchgear, tendencia de distribución de energía útil y redituable

Washington.— Departamento de Justicia de Estados Unidos y 11 estados presentaron una demanda antimonopolio contra Google.

Estados Unidos alega abuso de dominio en búsquedas y violar la ley al usar su poder de mercado para defenderse de sus rivales.

Además acusa que Google utiliza miles de millones de dólares recaudados de la publicidad para pagar a fabricantes de teléfonos para asegurarse de ser el buscador por default en los navegadores.

La demanda se da más de un año después de que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio comenzaran investigaciones antimonopolio contra cuatro grandes empresas de tecnología: Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc y Google.