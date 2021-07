Asegura “YosStop” que no es “mala persona”; difunde carta en redes sociales

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- La secuela de “Rápidos y furiosos” terminó en memes tras las capacidades super humanas de Dominic Toretto y su familia y compañía.

Y es que en la novena saga la historia resultó un poco surreal con autos que vuelan en el espacio, hombres que pelean con ejércitos enteros y una pandilla de mecánicos que salva al mundo.

Los tuiteros insinuaron con Toretto con una sola mano podría vencer fácilmente a Thanos o Lord Voldemort e incluso a los villanos de Dragón Ball.

En tanto, lo mejor es que esto aún no acabo ya que cabe la posibilidad que habrá una décima y última entrega de Fast & Furious para terminar la famosa cinta de carreras.

Aquí memes de la familia Toretto:

¿Quién és Dominic Toretto?

Dominic Toretto es un personaje de ficción protagonista de la saga cinematográfica The Fast and the Furious.

Incluso es el actro Vin Diesel interpreta a Dominic Toretto, el personaje fue creado por el guionista Gary Scott Thompson. Toretto, uno de los apodos de Dominic, fue introducido en la primera película de la serie The Fast and the Furious.​

LEE VIDEO Campal en alberca de famoso hotel en Mazatlán

emc

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email