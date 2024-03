Abogada plantea la necesidad de hacer el aborto impensable desde la educación y la cultura

Ciudad de México.— En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer y bajo el contexto internacional que renueva el debate sobre la posibilidad de darle garantía a las mujeres de terminar con la vida de un ser humano en su vientre, la académica y maestra en derecho constitucional, Diana Gamboa Aguirre, presentó su libro “El pretendido ‘derecho’ al aborto” en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Gamboa destacó que el aborto no es un derecho y que, en el fondo, lastima a la sociedad por medio de “los sacrificios teóricos y facticos para afirmar que el aborto es un derecho: la dignidad humana y la universalidad de los derechos humanos: Si se nos va lo básico, el derecho a la vida, que es el fundamento de los derechos humanos, terminamos en lo que vemos: en luchas de poder. Además, si excluimos de la universalidad de los derechos humanos a algunas personas según su condición, le damos al Estado el poder de que diga quién vale y quién no”.

Presentaron el libro la abogada y catedrática, Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez; el exsenador César Alejandro Jáuregui Robles, quien fuera miembro del Consejo de la Judicatura Federal entre 2009 y 2014; y la doctora en Derecho y directora del Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Guadalupe Fernández Ruiz, como moderadora.

En nombre de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, la doctora Fernández Ruiz destacó que la Máxima Casa de estudios abre sus puertas a todas las opiniones y pensamientos que aporten al debate y la discusión de los temas de interés social. La doctora reconoció que la obra cuenta con todo rigor metodológico y pulcritud intelectual: “Debo refrendar lo que te dije al conocerte: Eres una mujer muy valiente”.

En su intervención, la abogada Ingrid Tapia celebró el libro de la maestra Gamboa y señaló que sus planteamientos obligan a reflexionar sobre “algunas de las más grandes molestias de la gente que creemos que defender la vida importa y que creemos en dar la lucha contra cualquier tipo de genocidio humano” en particular la inquietud de que el aborto se coloque en el “ranking de las causas feministas como la primera”.

“Cuando uno va a la ONU, a los organismos internacionales, a la FLACSO, al CIDE, a los espacios de discusión [sobre los temas feministas], pasan dos cosas: No se hablaba sino del aborto y las personas que hablaban de la vida sufrían acoso institucional; porque se les denominaba de la forma más peyorativa posible… Los calificativos que se nos imponen: mocho, retardatario, conservador, como si no hubiese una posibilidad teórica, académica, jurídica o política para salir a defender esa postura con pulcritud intelectual”, relató.

Es por ello que aplaudió la aportación del libro e instó a la autora a aportar reflexiones feministas respecto a cómo la vida puede y debe ser defendida “no por una postura ideológica, moralista o de otra naturaleza”.

En su participación, César Jáuregui planteó que en el contexto de “una desvaloración de los conceptos” se deben retomar las ciencias que defienden la vida como la biología, la genética y la embriología. Por ello, aseguró que el libro “El pretendido ‘derecho’ al aborto” de Diana Gamboa “sobre todo, ofrece argumentos y razones para defender la vida; Además ofrece la capacidad de encontrarse con una voz que lo representa, una voz de empatía con racionalidad”.

Jáuregui lamentó que las realidades contemporáneas no sólo se aceptan en sus cambios sino que también suelen ser “disfrazadas”: “Vimos lo que sucedió en Francia [la elevación del aborto a derecho constitucional]. Eso ya sucedió, pero la autora descalifica aquello, porque creo que no se puede hablar de un derecho”. El experto destacó que, en la historia humana, fenómenos como el apartheid, el holocausto, la segregación racial “estaban perfectamente establecidos y eran legales. No podemos ya transitar por esos espacios”.

El exconsejero de la Judicatura Federal también destacó la importancia de poner en el centro de todo debate social y jurídico, la dignidad humana como principal motivador de los derechos humanos: “Uno debe preguntarse hasta dónde llega esa dignidad en el caso de acabar o cercenar una vida humana”.

Finalmente, Diana Gamboa reconoció que el aborto es una realidad que “tristemente va a seguir sucediendo. Pero la pregunta que yo me hice, entre tanto ruido, narrativa y golpeteo político fue ¿de verdad tengo derecho de impedir que mis hijos nazcan? ¿Tengo ese derecho? Ese fue el inicio de la reflexión”.

No obstante, en el curso de su intervención la autora abordó inquietudes sobre la idea del estado claudicante como “una explicación perfecta para demostrar cómo nos ha fallado [a las mujeres]” y cuestionó que la única opción que el Estado ofrece a las mujeres vulnerables no es su apoyo para ofrecerle oportunidades, salidas a sus entornos de violencia o de diversas precariedades, “pero si quieres matamos a tu hijo, es lo único que se ofrece”, ironizó.

Y abundó: “Eso no sólo afecta a las mujeres que están gestando sino a las jóvenes que les venden que el aborto es un acto de libertad y empoderamiento… mentiras que juegan con un negocio lucrativo que gana por ese sufrimiento”.

“El aborto no es un derecho y lastima a la sociedad”, afirmó y explicó que la postura que considera que debe ser un derecho exige “sacrificios teóricos y facticos”, en específico sobre la dignidad humana y la universalidad de los derechos humanos.

“Si se nos va lo básico, el fundamento de los derechos humanos… terminamos en lo que vemos: en luchas de poder”.

En ese sentido, consideró que si se excluye la idea de universalidad de los derechos humanos “le damos al Estado el poder de que diga quién vale y quién no”, puntualizó.

Ejemplificó con el reciente caso de aprobación constitucional del aborto como derecho en Francia: “Es sálvese quien pueda. En Francia, por la mayoría, se puede ahora decir quién vale y quién no. Esto también sucede en Canadá, cuando ‘eutanasian’ a la gente. Esto nos está haciendo perder humanidad”. Aseguró además que en México los fenómenos de violencia mayúscula evidencian que “que estamos legitimados para afirmar quién vale y quién no”.

Gamboa cuestionó “¿Cuántas veces la humanidad ha errado de esta manera? ¿Cuántas veces en la historia se ha dicho que estos no valen por alguna circunstancia? Pero cuando se puso cierta categoría de desvalor hoy se afirma: Vales menos si estás en cierta etapa de desarrollo humano. Hoy le estamos diciendo a las jovencitas que el abortar libera y empodera. Cuando esto termine, tendremos una sociedad lastimada y perdida”.

“El pretendido ‘derecho’ al aborto” ofrece un análisis profundo e invita a reflexionar sobre los fundamentos éticos y jurídicos que sustentan el respeto a la vida humana desde su concepción.

La obra de Diana Gamboa aborda, desde el ámbito jurídico, las complicaciones sociales del embarazo, los argumentos del activismo y los castigos penales.

El evento fue convocado por la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; el Instituto de Ciencia Jurídica; la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la revista Tiempo de Derechos.

