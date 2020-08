Aborto seguro NO existe: Marcial Padilla

Ciudad de México.– Es un grave problema que las mujeres utilicen medicamentos que son para otras patologías y pongan en riesgo sus propias vidas por llevar a cabo un aborto.

El Bioeticista, Marcial Padilla, director de ConParticipación, en entrevista exclusiva con Siete24 habló sobre la contradicción que representa la promoción del aborto en casa, desde el punto de vista bioético y médico.

“Resulta contradictorio que hablen de la seguridad, cuando están quitándole la vida a otro ser humano”.

Porque científicamente son dos seres humanos que se someten a ese procedimiento; dos pulsos cardíacos diferentes, uno que expuso su vida para terminar las funciones vitales del otro, refirió.

Reveló incongruencia de los grupos feministas

Dijo que dejando de lado la posición que cada uno pueda tener sobre el aborto, desde un punto de vista muy humano y racional es incongruente y peligroso lo que ellas promueven.

Invitan a ingerir medicamentos y sustancias hormonales que les causan tantos daños, que las exponen a morir desangradas en sus casas, expresó Marcial Padilla.

Lo que promueven es ingerir dos sustancias, la primera afecta las condiciones del útero para que el hijo se implante o sobreviva, evitando que el cuerpo de la madre pueda sostenerlos. El segundo provoca la expulsión.

Ambas sustancias están presentes en la vida fértil de la mujer, en el embarazo, pero las dosis que se suministran resultan una bomba atómica para el cuerpo de la mujer, explicó.

Explicó con el ejemplo de Estados Unidos, donde cometer un aborto es legal desde hace más de 50 años, pero incluso con supervisión hay graves riesgos de sangrados que pueden durar semanas.

Enfatizó que cuando se juega con el equilibrio del cuerpo se pueden causar graves daños, riesgos de trombosis, sangrado, sepsis, etc. En especial cuando no se tiene previsto la situación de salud de la mujer, por ejemplo las mujeres o jóvenes con anemia pueden sufrir graves impactos en su salud.

Por tanto, es una enorme irresponsabilidad y debería de ser un delito, exponer o invitar a una mujer a cometer un acto así, además que lo mencionen como si fuera un bien para la mujer, cuando es todo lo contrario.

En ese contexto dijo que la mujer tiene la condición de gestar más no de erradicar la gestación. Por ese motivo no hay forma de que sea seguro algo que atenta contra el metabolismo y que no es parte de su biología.

No se ayuda a las pobres matando a sus hijos

Exhortó al Gobierno Federal a que en vez de gastar 3, 5 o 7 mil pesos para ayudar a las mujeres a abortar, lo que ellas quieren es que alguien les brinde el apoyo para no morir de hambre ella o su hijo.

“Se necesitan políticas públicas de acompañamiento para garantizar los estudios y el progreso de cualquier mujer embarazada. Tiene que erradicarse que las mujeres sean despedidas de sus trabajos por embarazo”.

El Estado tiene que generar políticas públicas para que las jóvenes puedan seguir estudiando, que los padres de familia escuchen a sus hijas.

Invitó Marcial Padilla a ser congruentes respecto a la protección jurídica de la vida humana sin su discriminación por grado de desarrollo.

“Las personas luchan contra el racismo que dice: yo decido si tu vives o si tu mueres por tu color, pero defienden el aborto que dice lo mismo: yo decido si tu vives o mujeres por tu grado de desarrollo o nivel socioeconómico”, finalizó.

