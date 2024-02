Amor, esperanza y felicidad: mensaje de speakers del Congreso Internacional de las Familias

Ciudad de México.— El salvar los rituales familiares como cenas juntos, las conversaciones y la presencia activa de los padres, favorecen el crecimiento de niños que funcionarán mejor en la edad adulta.

Así lo consideró la psicoterapeuta con especialidad en salud mental por la Universidad de Berkeley, Marcia J. Gómez en entrevista para Siete24 Noticias.

La experta con estudios en la Universidad Católica de Chile y licencia clínica en California, Estados Unidos, se presentará como ponente en el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Guadalajara 2024 que tendrá lugar el 1, 2 y 3 de marzo próximos.

En ese sentido, explicó que estos rituales que desarrollan la convivencia familiar y el sentido de pertenencia, enfrentan dos grandes desafíos: la tecnología y las condiciones socioeconómicas.

Los retos que enfrentan los rituales de la familia

“Antes no sentábamos a comer todos juntos, no habían teléfonos que sonaran. Estábamos naturalmente, se daba la oportunidad de conversar y todo eso está desapareciendo. La tecnología nos ha ayudado mucho (…) pero al mismo tiempo no está desafiando, porque nos está robando la posibilidad de conectarnos en formas que eran naturales en el pasado. Estamos perdiendo estas habilidades sociales”, explicó.

Además, las condiciones socioeconómicas, obligan a ambos padres a salir a trabajar, lo que, explica, deja a los hijos solos en casa o con personas que no están interesadas en cuidar a los niños.

Por ello, afirmó las políticas públicas deben asegurar que las familias tengan acceso a la satisfacción de necesidades básicas de salud, de vivienda y educación.

Advirtió que de lo contrario, se corre el riesgo de que los niños se críen solos. “Y necesitamos la base de una padre y una madre dedicada”.

“Los niños necesitan sentir que pertenecen a la familia, necesitan sentirse identificados, y cuando eso no aparece, los chicos se envuelven en grupos dañan la sociedad”. Marcia J. Gómez, psicoterapeuta con especialidad en salud mental

Gómez, llamó a proteger los tiempos que corresponden a la familia para fomentar una sana convivencia entre sus miembros.

“Hay que proteger los momentos para comer, los momentos de fin de semana, si uno tiene una fe, ir juntos a la iglesia, contarnos cómo nos ha ido durante el día”. Marcia J. Gómez, psicoterapeuta con especialidad en salud mental

Familias que comparten la cena, propician a niños con mejores calificaciones

Recordó que un estudio reveló que los niños que cenaban con sus padres, obtuvieron mejores calificaciones.

Un reciente estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid reveló que existe una valoración significativa entre un mejor rendimiento en matemáticas y la frecuencia con la que los estudiantes comparten la comida principal con sus familiares.

“Entonces esto te da una idea de que ha, estos padres están teniendo rituales. Entonces, estadísticamente ya sabemos que comer con tus hijos protege el que tus hijos se eduquen mejor”. Marcia J. Gómez, psicoterapeuta con especialidad en salud mental

Finalmente, recordó el rol fundamental que tienen los padres de familia para proteger y mejorar la sociedad. “Es nuestro legado”.

