“Desde la Casa Blanca se defiende a la vida”: Trump

Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo historia al participar en la Marcha por la Vida, en Washington y pronunciarse en contra de políticas en favor del aborto.

Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en dar un discurso ante la “Marcha por la vida” y externó que es un honor representarlos.

Durante su mensaje, el mandatario estadounidense aseguró que los niños no nacidos nunca han tenido un defensor tan firme en la Casa Blanca como ahora “desde que llegué al poder, he tomado medidas históricas para apoyar a las familias estadounidenses y proteger a los no nacidos”.