El aborto es una puerta falsa: Vocera de la Tercera Marcha Nacional en Favor de la Mujer y la Vida

Ciudad de México.- Luz María Cortés de profesión cirujana dentista egresada de la UNAM, habló en entrevista con Siete24 noticias, sobre la Tercera Marcha Nacional a Favor de la Mujer y la Vida, que se efectuará el próximo domingo 8 de octubre, donde miles de familias saldrán a las calles con el lema: Seguimos creyendo en México.

“Nos lleva a marchar la certeza que tenemos de que México necesita un mensaje de confianza y de esperanza, un mensaje que nos recuerde lo que nos une en vez de lo que nos divide”, externó.

Destacó que en esta tercera marcha es la fe en la capacidad de nuestro México de abrazar por igual a las mujeres y a la vida de sus hijos, dijo una de las voceras de la marcha.

“Queremos abrazar la vida, a las familias que se dignifique la esencia de la mujer, hoy México tiene un tema de inseguridad muy grave incluso desde el vientre de la mujer, por ello esta marcha pide unión y para enfrentar los temas contra la vida, somos personas de paz”, argumentó

La práctica del aborto es una puerta falsa.

En su época de juventud Luz María Cortés conoció mujeres que se practicaron abortos. En ocasiones acompañó a sus amigas a clínicas a realizar este tipo de acciones, sin embargo; fue testigo del daño que sufrieron en lo físico y en lo emocional.

Un sentimiento de culpa que las acompañará de por vida.

Luz maría explicó que una de sus amigas que se realizó un aborto tuvo secuelas y consecuencias graves en su salud, motivo por el cual decidió apoyar a mujeres con embarazos inesperados en las zonas marginadas de CDMX y concientizarlas de que ese no es el camino, pues atenta contra la vida.

“Vi como llegaban a los dos días y así una tras otra, tras otra hasta que me di cuanta de las secuelas que padecían con sangrados, hemorragias o infecciones y en lo mental fue muy duro, porque las vi llorar cuando padecieron abortos espontáneos”, externó.

Refirió que al acudir a un evento sobre el aborto y los peligros que conllevan. Fue donde me cambió la vida y a partir de ahí me cambió todo y hoy comprendo lo valioso que es la defensa de la vida.

“Una amiga que me encontré años después, me dijo que ojalá y en ese tiempo hubiéramos tenido esa información y así no tendría tantas consecuencias empezando por no practicar el aborto”, concluyó la también tanatóloga.

Cabe mencionar que en Ciudad de México la marcha partirá del Monumento a la Revolución en dirección al Centro Histórico, iniciará a las 10:00 de la mañana.

Algunas de las ciudades que se sumarán a la marcha nacional son: Monterrey, Toluca, Guadalajara, Zacatecas, Córdoba, San Luis Potosí, Pachuca, Tijuana, Tlaxcala, Tepic, Acapulco, Cuernavaca y Querétaro, entre otras.

Todas las marchas se llevarán a cabo en un clima de alegría, esperanza, paz y respeto y serán organizadas por diversos grupos de la sociedad civil en las distintas entidades.

ARH