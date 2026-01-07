Familias fuertes para sanar a México: el llamado humano del obispo de Irapuato

Guanajuato.- La violencia y la incertidumbre social dejaron heridas profundas en el país al cierre del último año, pero también abrieron una reflexión: fortalecer a la familia como base de la paz social.
El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, ha destacado que el principal reto para 2026 es construir familias sólidas, unidas y en armonía.
Mismas que sean capaces de formar personas con valores y compromiso comunitario, en un contexto marcado por desafíos de seguridad y cohesión social.
En entrevista con el medio Meganoticias, el prelado afirmó que sin familias fuertes no puede existir una sociedad estable.
Explicó que el núcleo familiar es el primer espacio donde se aprenden valores.
Como el respeto, la solidaridad y el amor, y donde se enfrentan o se pueden prevenir fracturas profundas que luego se reflejan en la vida comunitaria.
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destaca que la mayoría de los hogares en México son familiares, es decir, compuestos por parientes que comparten vivienda y apoyo mutuo.
Lo cual subraya la centralidad de la familia en la vida social mexicana y que esta estructura ha sido históricamente predominante en el país.
¿Por qué importa fortalecer a la familia?
El líder religioso recordó que el año concluyó con serios desafíos en materia de seguridad, los cuales afectaron directamente a miles de hogares en el país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) muestra que más de 11% de las mujeres de 15 años y más vivieron algún tipo de violencia familiar en los últimos 12 meses.
Principalmente psicológica, económica o física lo que evidencia la urgencia de relaciones más sanas y respetuosas dentro del propio núcleo familiar.
Además, para muchas mujeres y niñas que enfrentan violencia.
La familia sigue siendo el primer círculo de apoyo y contención emocional, ya sea en casos de agresión en la escuela, el trabajo o en la comunidad.
Más del 80% de las víctimas recurren a un familiar cercano como su principal red de apoyo ante experiencias de violencia.
La familia como espacio de protección y educación de valores
Díaz Díaz sostuvo que muchos de los problemas sociales actuales tienen raíces en la desintegración familiar y en la falta de cercanía entre padres e hijos.
Agregó que cuando el diálogo y el acompañamiento desaparecen, también se debilitan los valores fundamentales que sostienen la convivencia pacífica.
“El fortalecimiento de la familia no es un discurso retórico: es una estrategia humana y social para formar ciudadanos responsables, capaces de construir comunidad y enfrentar las fracturas externas que hoy vive el país”, afirmó el obispo.
Retos que persisten rumbo a 2026
Además, el obispo reconoció que los desafíos no cambiaron con el calendario.
Mencionó que la inseguridad sigue presente y exige un compromiso conjunto entre autoridades, sociedad civil y familias.
El llamado del prelado se enmarca en un contexto donde muchos hogares enfrentan presiones económicas, violencia comunitaria y rupturas internas.
Mismas que pueden debilitar su estabilidad emocional y social.
Frente a ese escenario, invitó a no normalizar la fractura familiar, sino a trabajar desde el interior del hogar para promover bienestar, diálogo y apoyo mutuo.
Un llamado a la unión y al cuidado de los más vulnerables.
El obispo de Irapuato hizo un llamado directo a la sociedad para mantener la unión familiar, preservar los valores y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas en situación de fragilidad.
“La paz social comienza en casa”, afirmó.
Además, destacó que cada decisión de escucha, acompañamiento y amor en el hogar contribuye a una sociedad más justa y pacífica.
ARH
Estilo
¿Por qué nos cuesta tanto volver al trabajo en enero? Cómo cumplir las metas anuales
Claves para reactivarte
Ciudad de México — Enero suele ser el mes de las promesas heroicas: dominar un idioma, transformar el cuerpo o emprender un negocio desde cero. ¿Ya volviste al trabajo y la motivación está aún dormida? La ciencia nos da la respuesta: la motivación no se reinicia como un calendario en Año Nuevo.
El regreso a la rutina es lento; el 38 por ciento de los profesionales vuelve al trabajo desmotivado tras el descanso; una cifra similar admite que necesita varios días para recuperar su ritmo habitual, según datos de la firma Hays, empresa líder mundial en reclutamiento profesional.
No es un problema de pereza, se trata de un proceso neuropsicológico.
Metas que el cerebro rechaza
El problema radica en la estructura de nuestros deseos, explica Diego Apolo, de BIU University, quien enfatiza que esto no es pereza, es un fenómeno de neuropsicología.
“La motivación no se reinicia como un calendario en enero. El cerebro, después de un período de descanso, necesita reconectar, cuando eso no ocurre, aparecen la frustración y el abandono temprano de metas”.
El 35 por ciento de los fracasos motivacionales se explican por el planteamiento de metas poco realistas, de acuerdo con un estudio de Rumen citado por el especialista.
“Cuando el cerebro percibe un objetivo como inalcanzable o amenazante, no activa la motivación, sino un sistema de supervivencia que nos lleva a la parálisis o al abandono”.
La razón, explican desde BIU, es que muchas metas se apoyan en fuerza de voluntad momentánea, un recurso limitado a nivel cerebral. “La motivación que logra sostenerse no nace del entusiasmo inicial, sino de una estructura”, afirman expertos de la universidad.
La clave del éxito para cumplir tus metas
La diferencia entre el éxito y el abandono, entre el 8 por ciento de las personas que sí cumplen sus metas anuales y las que abandonan en febrero, es trabajar con pequeños objetivos.
El entusiasmo es un recurso limitado a nivel cerebral; tener estructura, en cambio, es lo que nos permite avanzar cuando la emoción decae.
Para que todos podamos lograrlo los expertos recomiendan trabajar con tres pilares básicos:
Autonomía: Sentir que tenemos el control de las decisiones.
Competencia: Sentirse capaz de realizar la tarea.
Relación: Sentir conexión con el entorno.
Una de las recomendaciones principales de Diego Apolo es abandonar las promesas basadas en la emoción y empezar con pequeñas acciones. Por ejemplo, iniciar una tarea por solo 10 o 15 minutos puede reducir la resistencia mental a hacerla y activar el sistema de recompensa.
“La dopamina no aparece cuando sueñas con la meta, sino cuando avanzas un poco”, explica Apolo. Existe una tendencia natural del cerebro a querer completar aquello que ya hemos comenzado. Dejar proyectos en puntos claros de continuación ayuda a retomar el hilo con menos esfuerzo al día siguiente.
Cambiar la presión por el progreso constante
Muchos profesionales atribuyen su dificultad para retomar el ritmo a la presión externa por ser productivos desde el primer minuto y porque no lograron desconectarse completamente en las vacaciones. Ante esto, “cambiemos la pregunta central, en lugar de cuestionarnos qué lograremos este año, debemos preguntarnos qué podemos sostener esta semana”.
La evidencia científica muestra que avanzar poco, pero de forma constante, genera más compromiso que prometerlo todo en enero. Entender que reactivar la mente consiste en respetar sus procesos, y no en exigirnos de más, es la única vía para que los cambios de este 2026 dejen de ser promesas vacías y se conviertan en realidades.
npq
Ciencia
Primer bypass coronario sin cirugía: una nueva esperanza de vida para pacientes de alto riesgo
Ciudad de México.- Por primera vez en la historia de la cardiología, un bypass coronario fue realizado con éxito sin abrir el tórax ni someter al paciente a una cirugía a corazón abierto.
El procedimiento, aplicado a un hombre de 67 años que no era candidato a ninguna técnica convencional, marca un avance que podría cambiar el tratamiento de personas con obstrucciones coronarias complejas tras un reemplazo de válvula cardíaca.
La intervención se llevó a cabo en Estados Unidos por un equipo de especialistas del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, por sus siglas en inglés), perteneciente a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta.
El caso fue documentado por la revista científica Circulation: Cardiovascular Interventions y representa la primera aplicación exitosa de esta técnica en un ser humano.
El paciente presentaba una falla en una válvula aórtica bioprotésica causada por acumulación de calcio.
Su anatomía y su historial médico, con múltiples intervenciones previas y enfermedad vascular avanzada, descartaban por completo una cirugía tradicional o un bypass coronario convencional.
Una alternativa para quienes no tenían opción
La técnica utilizada, conocida como VECTOR —siglas en inglés de navegación y reentrada transcatéter ventriculocoronaria—, permitió redirigir el flujo sanguíneo del corazón sin recurrir al bisturí ni fracturar el esternón.
A diferencia de un bypass clásico, el procedimiento se realizó mediante catéteres introducidos por los vasos sanguíneos de las piernas.
“Nuestro paciente tenía un amplio historial de intervenciones previas, enfermedad vascular y otros factores de confusión, lo que significaba que la cirugía a corazón abierto estaba completamente descartada”, explicó Adam Greenbaum, cardiólogo intervencionista de Emory, en declaraciones publicadas esta semana por Circulation: Cardiovascular Interventions.
“Contar con una alternativa mínimamente invasiva en un caso como este es fundamental”, añadió.
El método permitió crear una nueva ruta para la sangre, evitando la zona donde existía riesgo de obstrucción de la arteria coronaria izquierda, una de las más importantes para la irrigación del corazón.
¿Cómo funciona el bypass coronario sin abrir el tórax?
El procedimiento se apoya en el propio “circuito” del sistema cardiovascular.
Los médicos guiaron un alambre especial desde la aorta hasta la arteria coronaria comprometida. Posteriormente, el alambre fue conducido hacia una de sus ramas y atravesó la pared arterial hasta llegar al ventrículo derecho, para finalmente salir por la vena femoral.
Este trayecto permitió establecer una línea continua que sirvió como guía para introducir herramientas de alta precisión. Con ellas, el equipo abrió un pequeño orificio en la aorta, fuera de la zona de riesgo, y otro en la arteria coronaria afectada.
Ambos puntos fueron reforzados con stents antes de colocar un injerto que creó una vía completamente nueva para el flujo sanguíneo.
“Lograr esto requirió un pensamiento innovador, pero creo que desarrollamos una solución altamente práctica”, señaló Christopher Bruce, cardiólogo intervencionista y primer autor del estudio, en declaraciones difundidas por los NIH desde Bethesda, Maryland.
Resultados clínicos alentadores
El paciente no presentó signos de obstrucción, insuficiencia cardíaca ni complicaciones relacionadas con el procedimiento.
Los estudios de seguimiento confirmaron que el nuevo conducto mantenía un flujo sanguíneo adecuado hacia el músculo cardíaco.
El éxito clínico del caso refuerza el potencial de la técnica VECTOR como una alternativa real para pacientes considerados “inoperables” bajo los criterios actuales.
Para los especialistas, este tipo de situaciones se vuelve cada vez más frecuente conforme aumenta la esperanza de vida y el número de personas con procedimientos cardíacos previos.
“Fue increíblemente gratificante ver cómo este proyecto se desarrollaba, desde el concepto hasta el trabajo con animales y la aplicación clínica, y además con bastante rapidez”, afirmó Bruce en la misma publicación científica.
“No hay muchos otros lugares en el mundo que puedan avanzar con la misma rapidez y éxito que nosotros en los NIH, en colaboración con nuestros socios de Emory”, agregó.
Un cambio de paradigma en la cardiología intervencionista
El desarrollo de esta técnica responde a un problema clínico creciente: pacientes con reemplazos valvulares previos o anatomías complejas que enfrentan obstrucciones coronarias sin opciones terapéuticas seguras.
En estos casos, los stents convencionales o las cirugías abiertas implican riesgos extremos.
“Pensamos: ‘¿Por qué no mover el origen de la arteria coronaria fuera de la zona de peligro?’”, relató Greenbaum en una entrevista incluida en el reporte de Circulation.
Esa pregunta fue el punto de partida para una solución que hoy se traduce en una nueva posibilidad clínica.
Los investigadores subrayan que, por ahora, se trata de un procedimiento experimental que deberá evaluarse en más pacientes antes de su adopción generalizada.
GDH
Ciencia
Ejercicios inspirados en bebés: una nueva vía contra el dolor lumbar
Para recuperar movilidad
Canberra.— Para millones de personas que viven con dolor lumbar crónico, las rutinas diarias se convierten en un ejercicio constante de adaptación, cuidado y, muchas veces, resignación.
Levantarse de la cama, caminar distancias cortas o permanecer de pie pueden generar miedo al movimiento y una sensación persistente de fragilidad corporal.
En este contexto, un estudio piloto desarrollado en Adelaida, Australia, propuso un enfoque distinto para atender el dolor lumbar persistente.
La investigación exploró un programa de ejercicios basado en movimientos primarios, similares a los que realizan los bebés al aprender a moverse.
El programa, denominado Motum, fue diseñado por fisioterapeutas de la University of South Australia.
Su objetivo central consistió en ayudar a las personas a reaprender patrones motores básicos y recuperar la conciencia corporal.
A diferencia de la fisioterapia convencional, Motum no priorizó fuerza ni resistencia.
El enfoque se concentró en movimientos suaves, graduales y realizados en el suelo, como rodar, gatear o cambiar de posición lentamente.
Los especialistas buscaron que los ejercicios resultaran comprensibles y accesibles para personas con distintas edades, hábitos y condiciones físicas.
La propuesta también incluyó educación básica sobre anatomía y manejo del dolor.
De acuerdo con la University of South Australia, el programa priorizó la seguridad y la adaptabilidad.
Cada participante avanzó según su capacidad, siempre bajo supervisión profesional.
El estudio se publicó el 1 de diciembre de 2025 en la revista Musculoskeletal Science and Practice.
La investigación incluyó a personas diagnosticadas con dolor lumbar crónico no específico.
Durante las primeras cuatro semanas, los participantes practicaron movimientos elementales.
Estas acciones buscaron restaurar el control motor y sentar bases para ejercicios posteriores.
Menos dolor, más equilibrio y mayor confianza con ejercicios
En las ocho semanas siguientes, el programa incorporó posturas y desplazamientos más complejos.
Los fisioterapeutas ajustaron la dificultad de forma individual, según los avances observados.
El acompañamiento constante permitió corregir movimientos y reforzar la confianza corporal. El objetivo fue fomentar autonomía y participación activa durante todo el proceso.
Los resultados mostraron una disminución significativa del dolor al finalizar las 12 semanas. También se registraron mejoras claras en equilibrio y seguridad para realizar actividades cotidianas.
Según los datos publicados en Musculoskeletal Science and Practice, los beneficios se diferenciaron de otros tratamientos tradicionales.
Muchos participantes reportaron cambios sostenidos, no solo alivio temporal.
Las entrevistas y cuestionarios confirmaron la percepción positiva del programa y la mayoría consideró que los ejercicios eran fáciles de replicar fuera de las sesiones supervisadas.
Para algunos, Motum representó el primer avance tangible tras años de dolor persistente y la recuperación de movilidad se asoció con una mayor sensación de control sobre su cuerpo.
Alice Farmer, investigadora principal y candidata a doctorado, destacó el valor de regresar a movimientos básicos.
Señaló que el dolor lumbar afecta a personas de todas las edades y contextos.
El dolor lumbar crónico constituye la principal causa de años vividos con discapacidad en el mundo.
De acuerdo con datos citados por los investigadores, afecta a más de 600 millones de personas globalmente.
En Australia, el impacto económico supera los 4 mil 800 millones de dólares anuales.
Los autores señalaron que Motum requiere estudios más amplios para confirmar sus beneficios.
Sin embargo, el enfoque basado en movimientos primarios se perfila como una opción prometedora.
JAHA
Negocios
Cuesta de enero golpea a seis de cada 10 mexicanos tras gastos de fin de año
Ciudad de México.- Seis de cada 10 personas en México iniciaron el año con recursos limitados para cubrir sus gastos básicos, luego de un cierre de 2025 marcado por un mayor consumo y alza de precios.
Así lo revela un sondeo de la agencia de investigación de mercados Research Land, que advierte un impacto directo de la llamada cuesta de enero en los hogares.
De acuerdo con el estudio, publicado el 5 de enero de 2026 a través de un boletín informativo de la firma, la compra de regalos y los gastos asociados a comidas y cenas de fin de año fueron el principal detonante del desajuste financiero.
Estas erogaciones dejaron a una parte significativa de la población sin margen económico para el arranque del año.
La investigación también señala que la situación no se explica por un solo factor. Entre los encuestados, varios reconocieron que no administraron adecuadamente su aguinaldo, mientras otros afirmaron no haber recibido esta prestación o que fue menor a la de años previos.
A ello se suman gastos acumulados desde noviembre, como los realizados durante El Buen Fin.
Regalos, cenas y aguinaldo: el origen del desbalance
Research Land detalló que 41 por ciento de los participantes admitió haber gastado más de lo que debía durante las fiestas decembrinas.
Para este grupo, el consumo de fin de año rebasó su capacidad real de pago y generó un efecto inmediato en enero.
Otro 24 por ciento identificó el alza de precios como el principal problema al iniciar el año. En tanto, 19 por ciento reconoció que su situación actual se debe a una combinación entre gasto excesivo y el encarecimiento de productos y servicios que suelen adquirirse en diciembre.
En el mismo documento, la agencia indicó que 16 por ciento de los consumidores ya arrastraba deudas antes de diciembre y que estas se incrementaron en las últimas semanas del año, lo que agravó la presión financiera en enero.
Precios e ingresos, una tensión constante
El análisis de Research Land subraya que la cuesta de enero no es un fenómeno aislado ni exclusivo del consumo estacional.
Pablo Levy, director general de la firma, explicó que el problema responde a una dinámica más amplia entre ingresos, hábitos y precios.
“Los resultados reflejan una tensión estructural entre ingresos, hábitos y precios. La cuesta de enero ocurre en un momento en el que los hogares llegan a diciembre con márgenes financieros muy reducidos y enfrentan un arranque de año con precios que no regresan a niveles previos”, señaló Levy en el comunicado.
El directivo añadió que los incrementos se perciben con mayor fuerza en rubros esenciales.
“Especialmente en alimentos, transporte y servicios”, precisó, al referirse a los sectores que más presionan el presupuesto familiar en los primeros meses del año.
Planeación, el factor que marca la diferencia
El sondeo también exploró cómo se prepararon los consumidores para enfrentar los gastos de fin de año y su impacto posterior.
Los resultados muestran diferencias claras entre quienes planificaron y quienes no lo hicieron.
Según la encuesta, 38 por ciento de los consumidores elaboró un presupuesto previo para las fiestas decembrinas y aseguró que esta estrategia les permitió no quedarse sin recursos en enero.
En contraste, 32 por ciento no realizó ninguna planeación y gastó conforme surgieron las necesidades.
Otro 20 por ciento diseñó un plan, pero no lo siguió de manera estricta, mientras que 10 por ciento reconoció haber recurrido al financiamiento como principal herramienta para cubrir los gastos de fin de año, lo que ahora se traduce en pagos pendientes.
Un impacto que puede extenderse más allá de enero
La presión económica no se concentra únicamente en el primer mes del año. Research Land advirtió que los efectos del consumo decembrino y del entorno de precios elevados podrían prolongarse en los siguientes meses.
“La presión económica no desaparece de inmediato, pues 49 por ciento de los encuestados consideraron que sus dificultades financieras se concentran en enero”, indicó la agencia en su reporte.
Sin embargo, el mismo documento añade que uno de cada cuatro anticipa que estas complicaciones se extenderán hasta febrero o incluso marzo.
La firma señaló que esta percepción refleja un menor margen financiero para una parte relevante de la población, que enfrenta el inicio de año con una sensación de menor rendimiento del dinero frente a los gastos cotidianos.
El estudio de Research Land ofrece una radiografía del impacto inmediato de la cuesta de enero en México, en un contexto donde el consumo de fin de año, la planeación financiera y el comportamiento de los precios siguen marcando el ritmo de la economía familiar.
GDH
