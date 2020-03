La fortaleza de México está en la familia: López Obrador

Ciudad de México.— A unas horas de que firme un decreto para pedir a las empresas permitan quedarse en casa a los adultos mayores para evitar contagios por Covid 19, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un urgente llamado a la población para mantener la calma al iniciar la segunda fase de la pandemia por el Covid-19 en México y actuar con responsabilidad y seguridad, sin caer en la ingobernabilidad.

Luego de reconocer que las fortalezas de México radican en su gente y la familia y calificar al pueblo de México como fuerte, consciente y organizado, y un gobierno “con autoridad moral que actúa con responsabilidad porque fuimos el primer país en el mundo que reaccionó ante la epidemia con las indicaciones de especialistas en la materia”; sin hacer caso a conjeturas y especulaciones y politiquerías, dijo.

Al respecto, dijo, hay solidaridad de la clase empresarial, pues el empresario Carlos Slim fue el primero en comunicarle que todos los adultos mayores que trabajan en sus empresas contarán con el permiso correspondiente para no acudir a sus centros laborales mientras pasa la epidemia por México en los próximos 30 o 40 días.

Pidió calma a todos, no hacer caso de mensajes alarmistas y para que haya confianza, dijo que desde ayer comenzó la dispersión de recursos para los adultos mayores de cuatro meses o una cantidad superior a los cinco mil pesos; sugirió evitar las concentraciones de más de cien personas, evitar salir a la calle, cuidar a los adultos mayores y los menores de 5 años de edad, que son más propensos a adquirir un contagio.

López Obrador dijo que las fortalezas de México radican en su gente y la familia, y que el gobierno no da un paso atrás en el combate a la corrupción. Pidió confianza porque gracias al combate a la corrupción el gobierno cuenta con más de 400 mil millones de pesos para blindar los programas sociales que protegen a los más desfavorecidos, al tiempo que informó que la recaudación fiscal superó 7 por ciento a lo que se recaudó en los primeros meses de 2019.

Pidió a los empresarios gasolineros que no vendan más caro los combustibles y precisó que no pueden rebasar los 17 pesos por litro, ya que se está comprando más barata la gasolina en el exterior y no tiene por qué venderse más cara.