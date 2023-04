La importancia de los padrinos de bautizo: Padre José de Jesús Aguilar

Ciudad de México.- El tercer domingo de abril se celebra el Día de los Padrinos y las Madrinas para celebrarlos y reflexionar sobre el relevante papel que cumple esta figura en las vidas de los niños y niñas.

Los padrinos y madrinas deben ser personas que practiquen la fe, y que con su amor, pero sobre todo con su ejemplo, fortalezcan las bases familiares, sociales y religiosas de las generaciones del futuro.

Los padrinos, sobre todos los del Sacramento del Bautismo son muy importantes, pues deben ser ejemplo para su ahijado y guiarlo en la práctica de la fe cristiana, explicó el Padre José de Jesús Aguilar, representante de la Arquidiócesis de México para la radio y la televisión.

El Padre José de Jesús Aguilar responde a las dudas sobre cualquier tema de la Iglesia Católica y uno de los temas en los que ha enfatizado especialmente, es el de los padrinos, por la relevancia de esta figura.

A continuación reproducimos sus respuestas sobre algunas preguntas acerca de cómo elegir padrinos de bautizo, quiénes pueden ser padrinos o madrinas, y si es posible cambiarlos.

¿Cómo elegir padrinos de bautizo?

Padre José de Jesús Aguilar: En la Iglesia se pide que las personas que desean ser padrinos cumplan con cierto perfil, así como para un trabajo se deben cubrir ciertos requisitos.

En la antigüedad los padres prometían educar al niño recién nacido en la fe, pero, ¿qué pasa si los padres llegan a faltar? Los padres necesitan elegir a alguien de confianza, un con-padre (compadre) que se comprometa a educar a su ahijado en la fe si el padre ya no está o falla. Si la madre falla entra una con-madre (comadre). Del mismo modo padrino es el segundo padre, e igual la madrina es la segunda madre del niño

El padre o compadre debe enseñar con el ejemplo, por eso la iglesia pide que los padrinos vivan de manera coherente con su fe. La fe cristiana nos indica que la pareja unida debe estarlo bajo el sacramento del matrimonio, si no están casados, se dice que viven en amasiato, y por lo tanto no pueden ser padrinos o madrinas, de bautismo, confirmación, primera comunión o matrimonio, porque no están viviendo de acuerdo a la fe.

¿Qué se puede hacer para que una pareja rechazada puedan apadrinar?

Padre José de Jesús Aguilar: Lo mejor sería que las parejas que están en amasiato sean coherentes con su fe y casarse para poder apadrinar. No se trata de discriminación, sino simplemente hay que cumplir con ciertos requisitos que merece el pequeñito que se va a bautizar, porque él aun no puede elegir.

¿Se pueden bautizar los niños después de los tres años?

Padre José de Jesús Aguilar: Lo ideal es bautizar a los niños durante los primeros tres años, si tu hijo ya es mayor de tres años, hay esta regla, los papás pueden presentar a sus niños para bautizarlos desde el momento del su nacimiento hasta los tres años, esto indica que los papás tienen la intención de que su hijo reciba este sacramento.

Pero cuando los papás dejaron pasar unos, dos, tres años, hasta 10 años, ya no se les puede bautizar, sino hasta que reciba la primera comunión; para que el niño, que ya está grandecito sepa qué es el bautismo, a qué se compromete, cuáles son sus responsabilidades como hijo, como niño, como alumno; y con alegría reciba el bautismo, qué mejor que lo haga cuando ya realicé el catecismo y reciba al mismo tiempo su bautismo y primera comunión.

¿Se puede cambiar de padrinos de bautismo si no son un buen ejemplo?

Padre José de Jesús Aguilar: No, lo que queda inscrito en los libros parroquiales se considera como documentos oficiales; pero si el padrino o la madrina no cumplieron con su obligación se puede elegir a otra pareja sin ningún documento de por medio, solo con la palabra y el deseo de encargarse de la educación del niño.

Si se desea cambiar también en el acta de bautismo y libros parroquiales se puede solicitar en la curia, en el arzobispado local, presentar las razones y con un testigo que avale este proceso hacer el cambio en el acta y en el libro.

No elijan padrinos a la ligera, solo porque es el amigo, el vecino; revisen que sean personas que viven realmente en la fe.

Lo que hace padrino a una persona no es que su nombre haya quedado escrito en la boleta sino el compromiso real que ellos estén viviendo.

