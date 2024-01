Organizaciones migrantes llevan donativos a familias afectadas por Otis

Los Ángeles.— El ex boxeador mexicano, Julio César Chávez, aseguró que su hijo JC Chávez Junior se encuentra en rehabilitación en Estados Unidos por mandato judicial.

“Ya está muy bien gracias a Dios, está haciendo su rehabilitación por orden del juez y eso es buena señal”, afirmó a medios.

Agregó que su hijo irá a la corte el día 15 de febrero para continuar con su proceso judicial.

“Va a ir a corte el día 15 de febrero para ver qué es lo que pasa pero va a salir todo bien, primeramente Dios. Vamos a esperar a lo que diga el juez”, declaró.

“Él va a tener que tomar rehabilitación, eso es un hecho. Es la portación de arma nada más y yo no sé nada más porque yo no he ido a Estados Unidos. Que quede claro que está en un centro de rehabilitación”, afirmó.

Julio César Chávez Junior fue acusado de posesión de armas por las autoridades de California.

Tras permanecer unos días en la cárcel, se le fijó una fianza de 50 mil dólares y por mandato judicial, acude a rehabilitación.

De acuerdo con su abogado, el boxeador enfrenta tres cargos por posesión de arma, por lo que el proceso será largo.

Sin embargo confió en que todo saldrá bien.

JAHA