📹 ‘Tuve un aborto y he dejado de ser yo misma’

Ciudad de México.- Una joven mujer confiesa haber sufrido un aborto y se mostró arrepentida porque nunca imaginó las consecuencias psicológicas que esta acción le traería.

Circula un video en redes sociales en el que la joven hace esta revelación por lo que el clip ya es viral.

El clip ha sido compartido por diversos medios y personalidades como Esteban Arce.

“Tuve un aborto hace un año y desde ese aborto he dejado de ser yo misma, y realmente ya no me siento digna de nada, y así me he bloqueado a mí misma de todos los que me aman y de todos a los que amo porque no me siento como yo misma y por esa razón no siento que deba ser vista por las personas que amo porque solo los voy a decepcionar”.