Un juez no puede decir a los diputados cómo legislar: especialistas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Las Personas Sordas forman un grupo en el que se logran identificar, denominado Comunidad Sorda misma que tiene su propia cultura y lengua de señas. Muchas de las personas oyentes no tienen conocimiento de esta información y no saben cómo comunicarse con las Personas Sordas . De igual manera la comunidad de Sordos enfrenta varios problemas de comunicación hacia las personas oyentes.

Las Personas Sordas constituyen una sociedad compleja, rica y polifacética. Al igual que cada persona oyente tienen cualidades únicas e intrínsecas, ya sean sordas, con problemas de audición o Sordociegas, aportan algunos elementos de homogeneidad y heterogeneidad al ámbito de la humanidad.

Desde el punto de vista de las culturas de las comunidades Sordas, la sordera no es una discapacidad. El líder de los Sordos británicos, el Dr. Paddy Ladd, lo expresa así “Deseamos que se reconozca nuestro derecho a existir como grupo lingüístico minoritario. Etiquetarnos como discapacitados demuestra que no entendemos, no somos discapacitados de ninguna manera dentro de nuestra propia comunidad”.

La cultura y la lengua están entrelazadas, especialmente dentro de la Comunidad Sorda. Uno de los componentes de las Comunidades Sordas es la Lengua de Señas. Pero ¿todas las Personas Sordas utilizan señas? No.

Cada persona tiene sus habilidades y talentos únicos para la producción y recepción del lenguaje: ¡su lenguaje! Sin embargo, hay varias cosas que sí sabemos. Desde la perspectiva de la Lengua de Señas Americanas (ASL), la investigación ha demostrado que las lenguas de señas tienen un lenguaje con reglas, gramaticales, sintaxis; un lenguaje natural completo, no como el inglés o el español.

Esta investigación se ha visto en muchos países también; México, España, Cuba, Suecia, Francia, etcétera.

Vygotsky (1973) menciona que el lenguaje es un instrumento importante con el que se puede realizar un intercambio social y por lo tanto existe una función comunicativa.

El lenguaje es una manera con la que podemos abrirnos a nuevas formas de pensar y entender las cosas y el lugar en el que nos encontramos, como nos adaptamos y relacionamos en éste para posteriormente adaptarlo y ampliarlo. Entonces, el lenguaje es la manera en la que nos podemos relacionar con el entorno; al momento de aprenderlo involucra la entrada a un mundo en el que se tienen diferentes ideales, donde existe la diversidad y existe el reconocimiento de este. (Serafín & Gonzalez, 2011).

Se han debatido, discutido e investigado muchas suposiciones sobre las lenguas de señas



• Las lenguas de señas son pantomimas – falso.

• Las lenguas de señas son muy pictóricas o icónicas – verdadero.

• Por lo tanto, mucha gente cree que las lenguas de señas sólo pueden expresar ideas concretas – falso.

• Algunas personas también piensan que las lenguas de señas son universales – falso.

• Por último, muchas personas creen que la lengua de señas es una lengua primitiva, un sistema de comunicación de tipo inferior al hablado – ¡falso!



Las lenguas de señas no son lo mismo que las lenguas habladas. Las lenguas de señas son lenguas visuales que no son lenguas habladas en las manos, (Manero & Barth, 2010)



La Lengua de Señas Mexicana (LSM), es la lengua que utilizan las Personas Sordas en México.(CONADIS, 2016). Existen algunas variaciones en la LSM de acuerdo con las regiones geográficas del país, además es muy diferente al español por ejemplo en el orden de las palabras y en el uso de los verbos.



El reconocimiento de lenguas de señas y como parte del patrimonio cultural del país se presenta en México en el año 2000, cuando se presenta en la iniciativa de la Ley Federal de la Cultura del Sordo, sin embargo, tal proceso en México, se efectúa hasta el 10 de junio de 2005 durante el sexenio de Vicente Fox Quezada y es plasmado en la Ley General de las Personas con Discapacidad, concepto refrendado en 2011 en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, (De la Federación, Diario Oficial, 2011: 2) y a la Lengua de Señas Mexicana como:

Lengua de una comunidad de Sordos, que sostienen en una serie de señas gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. (De la Federación, Diario Oficial, 2011: 3)

Antes de lograr tal resolución, los Sordos debieron luchar por sus derechos y manifestarse. Son las Personas Sordas quienes refuerzan los hallazgos realizados en favor de su lengua y cultura. Con el devenir histórico, permanecen posturas que defienden y privilegiaban el uso de las Lenguas de Señas en los procesos de enseñanza, aspectos que a la par de la decreciente confianza en algunos métodos orales, afianzaron la presencia de la corriente sociocultural en México.

En México, está forma de inclusión poco a poco se ha ido implementando en diversas áreas de la vida pública, además de que cada vez hay más instituciones y profesionales que ofrecen cursos para aprenderla.

Existe un diccionario de LSM impulsado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la organización Libre Acceso. Esta obra resulta bastante completa para aprender de forma autodidacta, pues cuenta con material gráfico y está dividida en ejes temáticos, por ejemplo: Abecedario, Animales, Colores, Familia y República Mexicana. Aquí la puedes consultar.

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiccioSenas_ManosVoz_ACCSS.pdf

Otras ligas para consultar y acceder a curos de LSM

https://www.aprendiendolsm.com/

https://www.facebook.com/primercontactolsm

https://cultura-sorda.org/la-cultura-sorda%E2%80%A8-notas-para-abordar-un-concepto-emergente/

¿Por qué deberías aprender el lenguaje de Señas?



Está creciendo en popularidad. La Lengua de Señas se ha convertido en una de las clases de idiomas más populares en la web, en la TV, y en escuelas y universidades.

Aprender una segunda lengua es bueno para la salud de tu cerebro. Científicos suecos descubrieron que aprender un idioma extranjero puede aumentar el tamaño del cerebro.

Los científicos también saben que las personas que hablan más de un idioma con fluidez tienen mejor memoria y pueden retrasar la aparición de la demencia y la enfermedad de Alzheimer.

El aprendizaje de LSM puede mejorar su carrera y dar un beneficio adicional en el lugar de trabajo.

Educadores. Hoy más que nunca es habitual que los educadores tengan niños sordos o con problemas de audición en sus aulas. Muchos optan por aprender LSM sólo por esta razón.

Primeros Respondientes. Según la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), la pérdida de audición es la tercera afección crónica más frecuente a la que se enfrentan los adultos mayores.

A medida que la población envejece y aumenta la incidencia de la pérdida de audición, el lenguaje de señas adquiere cada vez más importancia, especialmente en situaciones de emergencia en las que la comunicación con una persona sorda o con problemas de audición es fundamental.

Proveedores de servicios

Los trabajadores sociales, los asesores, los psicólogos y los profesionales de la medicina también consideran beneficioso aprender la lengua de señas.

De hecho, la Ley de Inclusión exige que los hospitales proporcionen un medio de comunicación adecuado a cualquier paciente, familiar o visitante sordo o con problemas de audición. La Ley también abarca los sistemas jurídico, educativo, policial y laboral. Las recompensas son inconmensurables.



Cuando un ser querido no puede oír, la lengua de señas es una forma estupenda de comunicarse de una manera rica y significativa. También es la mejor manera de desarrollar la conciencia y la sensibilidad hacia la cultura sorda, una comunidad de personas que no. Tanto si enseñas a tu bebé a hacer señas como si aprendes LSM para comunicarte con un amigo o familiar sordo, estarás utilizando una forma de comunicación completa que mejorará vuestra relación al tiempo que mejora vuestra mente y vuestro espíritu.

*Consuelo Manero Soto,

Secretaria de la Asamblea de Asociados de Deaf Catholic Youth Initiative for the Americas (DCYIA), Psicoterapeuta del Centro Médico ABC.