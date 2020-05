No angustiarse por fecha precisa de pico de contagio pide Ssa

Ciudad de México.- Durante la conferencia vespertina de salud, Hugo López-Gatell, subsecretario de esta dependencia, reiteró que el aplanamiento de la curva epidémica no quiere decir que la epidemia se detenga ni significa la ausencia de un aumento progresivo de los contagios, pues el número de casos sigue creciendo.

Sin embargo, precisó que tras llegar al punto máximo de transmisión, calculado para el 8 de mayo, según predicciones matemáticas, probablemente comience a disminuir el número diario de casos.

No se angustien esto definitivamente es la ciencia matemática es una predicción que está basada en el entendimiento en la complejidad representada con fórmulas matemáticas, Por lo tanto es solo una estimación.

López-Gatell, explica lo que significa el aplanamiento de la curva de contagio por COVID-19. “Al disminuir los contagios ocurren menos casos, los casos de hoy se verán en próximos días”. Esto no quiere decir que ya no hay caso ni que no están incrementando.

Al 06 de mayo de 2020 hay 27,634 casos confirmados, 7,149 confirmados activos y 17,553 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 65,807 negativos, 2,704 defunciones confirmadas, 234 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 110,944 personas. 1/3 pic.twitter.com/OjRgkNz3Zk — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 7, 2020

Por su parte José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que, dada la cantidad poblacional, el Estado de México y la Ciudad de México prevalecen como las entidades federativas con más casos.

En el más reciente reporte México suman ya 27 mil 634 casos confirmados y 2 mil 704 muertes por COVID-19; por otra parte agregó que 110 mil personas han estudiadas para descartar el contagio o canalizadas para ser atendidas.

ARH