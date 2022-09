Alcaraz, Ruud y Tsitsipas visitaran Acapulco

Ciudad de México.— La XXX edición del Abierto Mexicano Telcel en Acapulco marcará un importante hito en la historia de los torneos de tenis en Latinoamérica y México. A disputarse entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2023. La celebración de 30 años comienza con el anuncio de los primeros confirmados, Carlos Alcaraz, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas.

El complejo vuelve a recibir a su afición para celebrar junto a tres Top-10 de la ATP. Con la presencia del No. 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, se presagian partidos de alta calidad, ya que la intención es conformar un cuadro competitivo y lleno de talento en el que también destaca el noruego Casper Ruud (No. 2) y el griego Stefanos Tsitsipas (No. 6).

Alcaraz es el más joven jugador en alcanzar el máximo peldaño desde que se instauró el Ranking ATP en 1973. Lo hizo tras conquistar su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos con 19 años. El adolescente español llegará con cartel de favorito a Acapulco en febrero.

Precisamente el rival de Alcaraz en la final del Abierto de Estados Unidos fue Ruud, quien gracias a su histórico torneo alcanzó el No. 2 de la ATP. En 2022 el noruego suma tres títulos en arcilla, Gstaad, Ginebra y Buenos Aires. Además disputó dos finales de Grand Slam, la de Roland Garros y el US Open.

Por otro lado, Stefanos Tsitsipas hará su tercera aparición consecutiva en el Abierto Mexicano Telcel. Ha logrado sumar dos títulos esta temporada, Mallorca y Montecarlo. Es el actual campeón de dobles en el ATP 500 de Acapulco junto a Feliciano López.

