Anuncian cambios de sede de algunos partidos de la EURO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La lucha de Tinieblas ya no es en el cuadrilátero, ahora es fuera del ring, en las calles, con las personas que se le han acercado para pedir su apoyo.

Y es que el gladiador es el candidato a la alcaldía Venustiano Carranza por Redes Sociales Progresistas “nunca me imaginé como político, pero es agradable estar cerca de las personas”, comentó en entrevista para Siete24.

“Es grato ver a la gente que se acerca, que nos da su apoyo, que nos dará su voto y nosotros no le vamos a fallar”, agregó.

Tinieblas reconoció que uno de los problemas más graves que se vive en la demarcación es la inseguridad.

“Llegando a la alcaldía tendremos que hacer muchos ajustes para que la gente esté más segura dentro de sus casas, proteger a las mujeres, a las madres solteras”.

“Para entender los problemas, uno tiene que vivirlos y yo los he vivido en carne propia porque vengo desde abajo y por eso, cuando me comentan sus necesidades, yo los entiendo y nosotros los apoyaremos, la gente está cansada de mentiras”.

Te puede interesar: Tinieblas se quitará la máscara si gana la alcaldía Venustiano Carranza

“Yo no me quiero sentar en el escritorio, quiero estar en contacto con las personas, que reciban nuestro apoyo, estar con la juventud, algo con lo que me sienta satisfecho”.

Tinieblas promete quitarse la Máscara

Tinieblas tiene claro que, de ganar la alcaldía Venustiano Carranza, se quitará la máscara para que los ciudadanos conozcan su rostro.

Reconoció que no será una situación fácil ya que nunca ha perdido su identidad en casi 50 años de carrera, a pesar de que en varias ocasiones apostó la incógnita.

“Tuve muchos encuentros de máscara contra máscara y máscara contra cabellera pero salí triunfante, en muchas ocasiones muy lastimado, pero la gente me ha comentado que si trabajaré con máscara y les he dicho que no, y que ellos me la van a quitar porque ellos me merecen respeto”.

“Sé que mucha gente no quiere que me la quite, pero quiero que la gente me conozca, no quiero que digan ‘será o no será’, por una causa noble yo me la quito”.

“No será fácil, ese día que llegue no sé que pasará, pero lo haré por respeto a las personas. Mi camino ha sido transparente, sin ningún escándalo, nadie tiene nada que reclamarme, ganaré y le cumpliré a la gente”, sentenció.

Las redes sociales de Tinieblas