Así se jugará la jornada de este viernes dentro del Guard1anes 2021

Ciudad de México.- El exluchador profesional, Konnan, se recupera tras haber padecido de Covid-19.

El gladiador se encuentra hospitalizado en un nosocomio en San Diego, California donde estuvo grave pero hoy se recupera poco a poco.

Hugo Savinovich, amigo personal de Konnan, reveló que el exgladiador cubano de 57 años tuvo complicaciones no solo por la Covid, también por un problema renal.

“Me relató que se sentía tan débil que no podía comer. Su esposa lo alimentaba y no reaccionaba. Encontraron algo que no sospechaba y era Covid, lo puedo decir porque me dio permiso”.

“La vida de Konnan estaba en peligro, pero por lo que había pasado en su salud, le hizo daño a los riñones y su vida estuvo en peligro”, dijo Savinovich en un video.

“Hoy, agradecido de la vida, Carlos o Konnan, me dijo que no le gusta ser noticia, pero me dio permiso de comunicar que ha reaccionando bien la medicina”, agregó.

Savinovich comentó que Konnan también tiene problemas renales, después de que en el 2007 se sometió a un trasplante de riñón.

Sin embargo, indicó que se encuentra en recuperación y que pronto regresará a las actividades.

