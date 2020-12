Carlos Vela le cierra la puerta a las Águilas del América

Ciudad de México.- El técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, rechazó la posibilidad de que Carlos Vela se integre al equipo para la próxima campaña.

Se mencionó la opción de que Vela podría ser contratado por cuadro americanista, sin embargo, Herrera comentó que es imposible que el futbolista de Los Ángeles llegue a la Liga MX.

“No hay posibilidad de que llegue al América, parece que solo nos ilusionan a nosotros”, comentó Herrera.

“Por lo que él quiere, parece nulo que regrese a México, lo he escuchado y es lo que él me dice. Está muy contento en su club y sigue recibiendo llamadas de equipos de Europa, lo cual es lógico por la calidad que todavía muestra. No hay posibilidad, pero me encantaría volver a contar con Vela en un equipo”, dijo.

De cara al compromiso ante Los Ángeles FC dentro de las semifinales de la Concachampions, Herrera indicó que se tendrá especial atención en Carlos Vela.

“Vamos a estar muy pendientes de Carlos, es su motor, controla los hilos y es el capitán de su equipo; estaremos muy atentos a lo que haga”, añadió.

Este sábado se disputará el duelo de semifinales de la Concachampions entre América ante Los Ángeles FC.

