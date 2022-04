Continúan los playoffs de la NBA

Ciudad de México.— Se definió el Play-In y quedaron conformados todos los cruces de estos Playoffs 2022 de la NBA. Uno de los resultados más esperados en esta primera ronda es el que los 76ers lograron hasta el momento ante los Raptors de Toronto, franquicia con base en Canadá.

Los liderados por Joel Embiid y James Harden, ex Brooklyn Nets, pusieron su serie 3-0 y están a tan solo un partido de acceder a la próxima ronda, barriendo a los canadienses.

Por otro lado, en uno de los choques más relevantes de esta etapa, los Boston Celtics llegan al Barclays Center de Brooklyn con una ventaja de 2-0 luego de imponerse, en dos partidos muy cerrados, ante los Nets de Durant e Irving en el TD Garden.

De seguir con vida en esta serie, se espera el debut de Ben Simmons en la franquicia neoyorquina, condimento que podría poner un poco más picante a esta serie que tiene a dos claros candidatos a hacerse con el título de campeones esta temporada.

La lesión de Booker: el jugador franquicia de los Phoenix Suns tuvo que retirarse directo al vestuario en la derrota de su equipo ante los Pelicans en el marco del segundo partido de la serie.

🏀 Un like es una porra para nuestro @juanonjuan10 en su aventura en los #NBAPlayoffs 💪 pic.twitter.com/QluAIspNDF — NBA MÉXICO (@NBAMEX) April 22, 2022

El motivo de esto sería una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, hecho que lo dejaría fuera de las canchas, por lo menos, para los partidos 3 y 4 de esta serie.

Boston no perdona a Kyrie, una vez más, el base de los Nets fue maltratado en su visita al TD Garden. Irving, en poco tiempo, pasó de ser el superhéroe de los Celtics a convertirse en el enemigo número uno de la ciudad. La serie tiene a los de Boston liderando por dos a cero.

El debut de Simmons, el ex jugador de los Philadelphia 76ers se encontraría en condiciones de debutar con los Nets en el cuarto partido frente a los Celtics.

41 puntos de DeRozan para empatar la serie. Con esta actuación memorable, los Bulls cortaron una racha de cinco años sin ganar en los Playoffs y, como si fuera poco, le empataron la serie en 1 a los actuales campeones de la NBA: los Bucks.

Sábado 23

Philadelphia 76ers (3) vs. Toronto Raptors (0) – Juego #4

1:00 p.m.

Boston Celtics (2) vs. Brooklyn Nets (0) vs.– Juego #3

6:30 p.m.

Memphis Grizzlies (1) vs. Minnesota Timberwolves (1) – Juego #4

9:00 p.m.



Domingo 24 playoffs de la NBA

Milwaukee Bucks (1) vs Chicago Bulls (1) – Juego #4

12:00 p.m.

Golden State Warriors (2) vs. Denver Nuggets (0) – Juego #4

2:30 p.m.

Miami Heat (2) vs. Atlanta Hawks (0) – Juego #4

6:00 p.m.

Lunes 25

Boston Celtics (2) vs. Brooklyn Nets (0) vs.– Juego #4

6:00 p.m.

