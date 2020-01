Cruz Azul recupera lesionados

Sevilla, — El director técnico del Real Betis Balompié, Joan Francesc Ferrer Rubi, continúa a la expectativa sobre la llegada del mediocampista argentino Guido Rodríguez.

En conferencia de prensa, el entrenador confirmó que gente del club sevillano está en territorio mexicano para concretar el fichaje e incluso Guido no entrenó con las Águilas, pero hasta el momento todavía no hay nada confirmado.

“La noticia lo que sabéis, tenemos a dos personas del club trabajando allí para ver si se puede cerrar, pero todavía no lo está. Ese paso es importante, pero hasta que no salga de ahí, cara o cruz, no se me tiene que ir informando”, mencionó Rubi.