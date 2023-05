¿Dónde ver la postemporada de la NBA? Checa el calendario de las Finales

Ciudad de México.— Diana Laura García Hernández, estudiante del último semestre de la carrera de arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y atleta de halterofilia de la UNAM, logró medalla de bronce en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de la especialidad.

La pesista puma y seleccionada nacional mexicana conquistó el tercer sitio del pódium general de la División de los 76 kilogramos, con cargas de 96 kilogramos en arranque y 127 en envión, para un total de 223 kg levantados.

El primer lugar lo obtuvo Hellen Escobar, de Colombia y el segundo sitio lo ocupó Laura Peinado, de Venezuela. La competencia tuvo a representantes de República Dominicana, Venezuela y Colombia, por mencionar algunos países.

Con su carga de 127 kilogramos en envión, Diana Laura García logró medalla de plata en este movimiento. En su primer intento, García Hernández pidió 122 kilogramos en la pesa, en el segundo sumó cinco kilogramos más, sin inconveniente para alzar la barra. Finalmente pidió tres kilogramos extras, un peso que ya no logró levantar, sin que ello fuese en demérito de su argenta alcanzada.

En cuanto al primer intento del movimiento de arranque, la halterista puma consiguió alzar 90 kg sin complicación alguna. Para el segundo, subió seis kilogramos a la barra, peso que no le causó mayor dificultad. En su tercer intento, pidió los 100 kg totales, pero la carga hizo que perdiera el equilibrio, por lo tanto, el peso registrado por los jueces fue el de los 96 kilogramos.

Esta destacada participación contribuyó a que Diana Laura García fuera considerada por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas para conformar el representativo azteca que competirá en el 2023 IWF Grand Prix I, a celebrarse en La Habana, Cuba, del 6 al 17 de junio próximos.

Cuatro años antes, García Hernández se colgó la medalla de plata en la Olimpiada Nacional 2014, celebrada en Guadalajara. Además, fue reconocida con el Premio Universitario del Deporte en el año 2019, en el rubro de mejor alumna-deportista.

“Colgarme mi primera medalla me dejó el gusto y la necesidad de seguir sintiendo la sensación de pisar un pódium. Desde ahí, me puse la meta de entrenar más fuerte. Actualmente llevo sesiones dobles de entrenamiento, de casi cinco horas diarias, y en un futuro no descartó estar en unos Juegos Olímpicos”, expresó la halterista auriazul, quien tiene a Soraya Jiménez, la primera atleta mexicana en obtener un oro olímpico, como su mayor inspiración en este deporte.