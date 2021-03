Edson Álvarez y el Ajax conocen a su rival de cuartos de final de la Europa League

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La directiva de los Pumas de la Universidad manifestó su apoyo a Deneva Cagigas quien denunció recibir hostigamiento sexual.

La jugadora de la escuadra universitaria, a través de las redes sociales, informó que ha sufrido de acoso a través de su cuenta de twitter.

“Les quiero explicar por qué subí la historia anterior: hoy estoy un poco frustrada y un poco cansada. No es el primer mensaje y, como digo, no he silenciado a la persona, sino que he silenciado al acto“, señaló la jugadora de Pumas.

“Hablo por mí y mis colegas. Se les hace chistoso mandarnos fotos, videos, usar distintos usuarios o usarnos como símbolo sexual y la verdad es que no está bien. Antes de ser futbolistas, somos humanas”, agregó

Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, apuntó que respaldarán a la jugadora para que presente la denuncia correspondiente.

“Es triste que haya gente que haga este tipo de cosas. Obviamente Deneva está apoyada por el club, hará una denuncia a la fiscalía, el club la acompañará en todo momento porque me parece penoso que gente que no tiene una identidad y lo hace a través de una red social, es reprobable”.

“La directiva y el club están de la mano con las jugadoras y en este caso con Deneva y el club la va a apoyar en todo lo necesario. En el club estamos muy pendiente de las chicas”, aseguró en entrevista para el diario Récord.

