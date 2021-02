El título supergallo femenil WBC está en buenas manos

Ciudad de México,— La actual campeona mundial supergallo WBC, Yamileth Mercado realizó la primera defensa de su título. Visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas, “Yeimi” platicó como sobrevivió a esta pelea desde el quinto asalto, donde sufrió una lesión en el tímpano, que por instantes puso en riesgo su triunfo.



“Fue una pelea muy complicada, me sentía muy mal. Los últimos cinco rounds estaba muy perdida en tiempo y en distancia, tenía vértigo, no sabía que estaba pasando.

“Al final del quinto round estaba golpeando fuerte a Alejandra y en realidad no sentí ningún golpe, solo escuché como una especie de campanada. Al regresar a mi esquina estaba muy aturdida, se lo comente a mi esquina, pero no sabíamos que pasaba. Sin embargo, Alfredo jamás me dejó, el me guio y me hizo sentir fuerte”, destacó la campeona.



“Yeimi” se tomará tiempo para la segunda defensa del supergallo

Yamileth Mercado nuevamente demostró que es una guerrera y que su ferocidad nace del corazón. Fue contundente al subrayar que jamás pasó por su mente tirar la toalla, al contrario, sabía que a pesar de cómo se sentía ella debía seguir adelante y retener su corona supergallo.

Mercado reveló que al final del encuentro, cuando abrazó a su rival, le aconsejó que no desistiera, que va en el camino correcto, pues eso mismo fue lo que dijo Fatuma Zarika, cuando ella peleó por el título supergallo.

La pugilista mexicana, quien esperaba una pelea difícil, agradeció de manera muy especial a Alejandra Guzmán, pues ella también se brindó en una gran batalla por el cetro supergallo, aún cuando también se había lesionado un brazo. Sin embargo “La Rockera” tampoco se dio por vencida, y ambas ofrecieron un espectáculo del más alto nivel.

Finalmente la monarca supergallo aclaró que por el momento su lesión será tratada con un tratamiento específico, bajo la estricta vigilancia del médico, no se descarta la posibilidad de una intervención quirúrgica.



Foto cortesía WBC/ Zanfer

