Marcelo Bielsa cree que la goleada sobre México fue engañosa

Ciudad de México.— Ricardo Peláez, ex directivo de la selección mexicana de futbol, aseguró que los jugadores “tienen secuestrado” al combinado nacional.

En declaraciones durante un programa para ESPN, afirmó que los futbolistas eliminan la competencia para no entrenar como se debe.

Ricardo Peláez comentó que actualmente no hay una competencia en el Tri que le permita al combinado mexicano.

De acuerdo con el ex jugador de Necaxa y América, esto le impide al cuadro crecer para enfrentar a equipos de alto nivel.

“Los jugadores secuestran a la Selección Nacional. (…) ¿Qué pasó en la etapa del Chícharo, Layún y todos esos jugadores? Tuvieron que quitar a varios”, dijo.

Las declaraciones de Ricardo Peláez están en la misma sintonía que las de Diego Cocca, ex técnico de México y Santi Giménez, delantero del Feyenoord.

Ambos coincidieron que al futbolista mexicano la falta profesionalismo, a diferencia de jugadores de otras latitudes.

El ex directivo agregó que los seleccionados mexicanos no quieren entrenar o no tienen intención de cumplir con el plan de trabajo del cuerpo técnico.

En particular, dijo que a su forma de ver, a Jaime Lozano le ha faltado promover competencia en la portería.

Sin embargo, Ricardo Peláez descartó que la derrota de México en la Nations League ante Estados Unidos, no es culpa de Guillermo Ochoa.

JAHA